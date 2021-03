Wolfsburger Gastronomie setzt auf mehr Nachhaltigkeit im Take-Away-Geschäft

Geschirr Sortiment wurde in Mank Outlets und im Onlineshop sovieshop.de um BIO Einweg- und Mehrweg-Geschirr erweitert: Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt...

München, 11.05.2017 – In Deutschland werden laut der Deutschen Umwelthilfe (DUH) pro Jahr 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Einwegbecher weggeworfen. Das sind etwa 320.000 Becher pro Stunde und jährlich 40.000 Tonnen Abfall. Die Münchner RECUP GmbH hat ein innovatives Mehrweg-Pfandsystem erfunden, das ab sofort eine praxistaugliche Lösung bietet, den beliebten Coffee-to-go umweltfreundlich zu erhalten. Der Startschuss fällt am […]...

WWF ruft Tag der Lebensmittelverschwendung aus Alle Lebensmittel, die bis zum 2. Mai produziert werden, landen rein rechnerisch im Müll. Die Naturschutzorganisation World Wildlife Fund (WWF) will damit symbolisch verdeutlichen, dass in Deutschland fast ein Drittel der gekauften Lebensmittel ungenutzt weggeworfen werden. Einer WWF-Analyse zufolge entspricht das allein in Deutschland jährlich rund 18 Mio. Tonnen. […]...