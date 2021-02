Mehr Transparenz für Stromkunden / Ökostrom-Branche begrüßt Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums zur Kennzeichnung von Stromprodukten

Die Energiewende hat ein Etappenziel erreicht: Wind und Sonne sind aus unserer Energieversorgung bereits heute nicht mehr wegzudenken - und werden immer wichtiger. Damit verändern sich auch die Herausforderungen und Ziele für einen Ökostrom-Anbieter wie Greenpeace Energy. Denn wir wollen den umweltfreundlichen Umbau unseres Energiesystems so wirksam wie möglich weiter voranbringen. Wie also sollte sich ein Ökostrom-Versorger heute für die Erneuerbaren engag...

Der Druck für eine Reform der umstrittenen Stromkennzeichnung in Deutschland nimmt zu. Die EU-Kommission strebt in ihrem am Mittwoch veröffentlichten „Winterpaket“ zur Energiepolitik auch Änderungen bei der Stromkennzeichnung an. Unterdessen setzt sich in Deutschland ein Bündnis aus der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und den Ökostromanbietern Greenpeace Energy, NATURSTROM, EWS Schönau und LichtBlick für ein Ende der […]...