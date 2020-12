Maxeon Solar Technologies gewinnt Patentgültigkeitsentscheidung in China

Erstellt von Presse Allgemein

Die Patentgültigkeit für die Schindelsolarzellen-Technologie des Unternehmens wurde bestätigt

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in einer in China eingereichten Patentunfähigkeitsklage vom chinesischen Solarhersteller LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. eine positive Patentgültigkeitsentscheidung erhalten hat. Die Klage wurde gegen eines der Patente von Maxeon für die firmeneigene und grundlegende Schindelsolarzellen-Technologie eingereicht, die in Solarmodulen eingesetzt wird, welche Maxeon unter dem Markennamen „SunPower Performance“ entwirft und verkauft.

Im Mai 2020 hatte die chinesische Behörde für geistiges Eigentum (CNIPA) einen von LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. eingereichten Antrag auf Nichtigerklärung des Maxeon-Patents für hocheffiziente Schindelsolarzellenmodule (China-Patent Nr. 201710523237.1) angenommen. Nach einer mündlichen Anhörung im Oktober 2020 überprüfte die CNIPA die Nichtigkeitsansprüche von LONGi sowie Dutzende von Dokumenten zum Stand der Technik und kam schließlich zu dem Schluss, dass das Patent von Maxeon gültig ist. Diese Entscheidung der CNIPA bestätigt Maxeons Rechte an geistigem Eigentum in China für die Schindelsolarzellen-Technologie.

Schindel-Solarzellenpaneele werden hergestellt, indem Solarzellen in kleinere Solarzellenstreifen getrennt und anschließend dachschindelartig überlappend mit leitfähigem Klebstoff verbunden werden. Dadurch entsteht ein Modul mit höherer Leistung und höherem Wirkungsgrad, das darüber hinaus im Vergleich zu herkömmlichen Modulen zuverlässiger und haltbarer ist.

Die Architektur der „Performance“-Schindel-Solarzellenpaneele und die Fertigungsprozesse wurden von der Start-up-Firma Cogenra Solar aus dem Silicon Valley entwickelt. Die SunPower Corporation erwarb Cogenra im Jahr 2015 und Maxeon behielt nach der Abspaltung von SunPower im August 2020 die IP-Rechte für die Schindeltechnologie. Die Performance-Solarmodule werden in China von Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co., Ltd., Maxeons Joint Venture mit Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd., hergestellt. Mit einer installierten Leistung von mehr als 3 Gigawatt in bisher über 60 Ländern stellen Performance-Solarmodule die am häufigsten eingesetzte Schindel-Solarzellenmodul-Technologie der Branche dar.

„Diese Entscheidung ist eine wichtige Bestätigung für die Stärke unserer Patente und die zugrunde liegende Innovation hinter unseren Performance-Paneelen. Diese Technologie ist durch ein internationales Portfolio von mehr als 150 Patenten und Patentanmeldungen geschützt, die das Design von geschindelten Solarzellen und Modulen sowie wichtige Fertigungswerkzeuge und -prozesse abdecken“, erklärte Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar Technologies. „Wir sind davon überzeugt, dass es wichtig ist, unsere geistigen Eigentumsrechte zu wahren und zu schützen. Die Einhaltung des geistigen Eigentums ist für die ordnungsgemäße Weiterentwicklung der Solarindustrie von entscheidender Bedeutung.“

„Unser geistiges Eigentum ist ein zentrales Wirtschaftsgut. Wir werden unsere Rechte an geistigem Eigentum entschieden verteidigen und Maßnahmen gegen deren unbefugte Nutzung ergreifen, wie wir es auch gegen Canadian Solar Japan K.K. getan haben“, fügte Lindsey Wiedmann, Chief Legal Officer von Maxeon, hinzu. Im September 2020 reichte Maxeon eine Klage beim Bezirksgericht Tokio in Japan ein, in der angeführt wird, dass Canadian Solar Japan das japanische Patent Nr. JP6642841B2 („Schindel-Solarzellenmodul“) von Maxeon, mit dem die proprietäre und grundlegende Schindel-Solarzellenmodul-Technologie des Unternehmens geschützt wird, verletzt, mit der die „SunPower Performance“-Solarmodule hergestellt werden.

Informationen zu Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change(TM). Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule der Marke SunPower® in mehr als 100 Ländern und vertreibt die Marke SunPower weltweit außerhalb der USA. Zudem ist das Unternehmen bei Innovationen in Sachen Solarenergie führend und kann hier auf über 900 Patente und zwei in ihrer Kategorie besten Produktserien mit Solarmodulen zurückgreifen. Maxeon verfügt über Betriebe in Afrika, Asien, Ozeanien, Europa und Mexiko und seine Produkte werden auf den weltweiten Märkten für Hausdachanlagen und Solarkraftwerken über ein Netzwerk aus mehr als 1.100 vertrauenswürdigen Partnern und Händlern angeboten. Als Pionier bei der Herstellung von nachhaltigen Solarprodukten kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarindustrie zurückblicken und auf zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie verweisen. Für weitere Informationen über Powering Positive Change(TM), das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf https://c212.net /c/link/?t=0&l=de&o=3020182-1&h=3186563557&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2 F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020182-1%26h%3D3614520889%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fww w.maxeon.com%252F%26a%3Dwww.maxeon.com&a=www.maxeon.com , auf https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=3020182-1&h=3602754309&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F% 3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020182-1%26h%3D4154131349%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww. linkedin.com%252Fcompany%252Fmaxeon%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020182-1&h=1981287042 &u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020182-1%26h%3D1 820066450%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FMaxeonSolar%26a%3D%2540maxeo nsolar&a=%40maxeonsolar) .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die fortgesetzte Gültigkeit der geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens, seine Fähigkeit, sein geistiges Eigentum zu schützen und die Fähigkeit, Anreize zu schaffen und die Entwicklung zu fördern, sowie den Status der laufenden Rechtsstreitigkeiten des Unternehmens, die damit verbundenen Kosten und die Erfolgswahrscheinlichkeit. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und sie beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder erreichte Ziele wesentlich von denen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken, ist in den Einreichungen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen, einschließlich unseres Formulars 20-F, das von der SEC am 4. August 2020 für wirksam erklärt wurde, insbesondere unter der Überschrift „Item 3.D. Risk Factors“. Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt „Financials & Filings“ auf der Website von Maxeon für Anlegerbeziehungen unter www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=3020182-1&h=687945783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den %26o%3D3020182-1%26h%3D2345416698%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maxeon.com%252Ffi nancials-filings%252Fsec-filings%26a%3Dwww.maxeon.com%252Ffinancials-filings%252 Fsec-filings&a=www.maxeon.com%2Ffinancials-filings%2Fsec-filings) . Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den uns derzeit verfügbaren Informationen, und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.

2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie www.maxeon.com/trademarks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020182-1&h=23051 73399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020182-1%26 h%3D3005645541%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maxeon.com%252Ftrademarks%26a%3Dwww. maxeon.com%252Ftrademarks&a=www.maxeon.com%2Ftrademarks) für weitere Informationen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg (ht tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3020182-1&h=3883423270&u=https%3A%2F%2Fc212.ne t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3020182-1%26h%3D596323458%26u%3Dhttps%253 A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1275353%252FMaxeon_Logo_Open_Blue_RG B2_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1275353%2 52FMaxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedi a%2F1275353%2FMaxeon_Logo_Open_Blue_RGB2_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Investorenkontaktstelle: The Blueshirt Group

Gary Dvorchak

CFA

gary@blueshirtgroup.com

Mobiltelefon: +1 (323) 240-5796

oder Pressekontakt: Anna Porta

Anna.Porta@Maxeon.com

Mobiltelefon: +39 345 7706205

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148657/4798094

OTS: Maxeon Solar Technologies

Original-Content von: Maxeon Solar Technologies, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Maxeon Solar Technologies begrüßt Mark Babcock als Chief Revenue Officer Führendes Unternehmen der Solarbranche will internationales Wachstum ankurbeln und die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden weltweit stärken Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solarinnovationen, gab heute eine strategische Ergänzung seines Führungsteams bekannt: Mark Babcock tritt mit sofortiger Wirkung als Chief Revenue Officer (CRO) in das Unternehmen ein. Babcock berichtet an CEO […]... Maxeon Solar Technologies stellt das SunPower Advantage Installationspartner-Programm vor Vertriebskanalerweiterung zur Förderung hochwertiger Solartechnik in schnell wachsenden Märkten Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Solarinnovation, gab heute die Einführung des SunPower Advantage Installationspartner-Programm bekannt, einer neuen Initiative, die dazu beitragen soll, die Dynamik der Solarenergie in bestimmten schnell wachsenden europäischen Märkten zu fördern und Installateure mit Werkzeugen auszustatten, um […]... Maxeon Solar Technologies meldet Patentklage gegen Canadian Solar in Japan an Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solartechnologien und Innovationen, gab heute bekannt, dass er eine Patentverletzungsklage gegen Canadian Solar Japan K.K. im District Court von Tokio, Japan, eingereicht hat. In der eingereichten Klage wird angeführt, dass Canadian Solar Japan das japanische Patent Nr. JP6642841B2 („Schindel-Solarzellenmodul“) von Maxeon, mit dem die proprietäre […]... Maxeon Solar Technologies schließt sich dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen an In seinem ersten vollen Quartal verpflichtet sich das Unternehmen der weltweit größten Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), weltweit führend bei Solar-Innovation, schloss sich heute United Nations Global Compact (https://c212 .net/c/link/?t=0&l=de&o=3011211-1&h=1085050577&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3011211-1%26h%3D3082742923%26u%3Dhttps%253A%252F%25 2Funglobalcompact.org%252F%26a%3DUnited%2BNations%2BGlobal%2BCompact&a=United+Na tions+Global+Compact) an, der weltweit größten freiwilligen Initiative für Nachhaltigkeit von Unternehmen. Im ersten vollen Quartal der Betriebstätigkeit […]... Maxeon Solar Technologies versorgt Firmensitz von Carioca SpA in Italien mit gewerblicher Solarenergie der Premiumklasse Branchenführende Solarmodul-Technologie liefert zuverlässigen, sauberen Strom und unterstützt gleichzeitig die Nachhaltigkeitsziele von Carioca Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Solarinnovation, das die Marke SunPower mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanadas weltweit betreibt, gab heute bekannt, dass die SunPower Performance-Solarmodule des Unternehmens nun den Hauptsitz von Carioca SpA, einem führenden […]...