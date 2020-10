Lageeinschätzung der deutschen Zulieferer mit deutlichen Anzeichen der Stabilisierung

Erstellt von Presse Allgemein

Die deutschen Zulieferer erwarten, dass sich das Geschäftsklima in den kommenden sechs Monaten erneut leicht verbessert. Zwar erwartet nur jeder vierte Zulieferer ein besseres Geschäftsklima, unter Berücksichtigung saisonaler Effekte, welche ungeachtet der aktuellen Covid-19 Pandemie zu tragen kommen, nimmt der Saldo der Erwartungen jedoch von 12,4 Punkten auf 15,4 Punkte zu.

Erfreulich ist vor allem, dass die aktuelle Lage im Oktober wesentlich positiver beurteilt wird als noch in den Vormonaten. So legt der Saldo zur Beurteilung der aktuellen Lage im Vergleich zum Vormonat um deutliche 17,9 Punkte zu. Mit einem Wert von -9,3 nähert sich die Lageeinschätzung der deutschen Zulieferer dem Märzniveau an. Wenngleich man diese Einschätzungen vor dem Hintergrund des niedrigen Ausgangsniveaus der vergangenen Monate und den saisonalen Effekten betrachten muss, scheint sich das Geschäftsklima aller Zuliefererbranchen zu stabilisieren.

Die rasante Zunahme der Covid-19 Fallzahlen in den vergangenen Tagen innerhalb Deutschlands und seiner Nachbarländer stellt diese Einschätzungen jedoch zugleich auf wackelige Beine. In dieser angespannten und sehr dynamischen Phase reagieren die Weltmärkte sehr nervös. Zudem verändern sich die politische Diskussion und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie fast täglich, sodass sich auch die Erwartungsbildung der deutschen Zulieferer innerhalb kurzer Zeit ändern kann und unter Umständen nach wenigen Tagen revidiert werden muss. Erneute Lockdowns sind nicht mehr gänzlich auszuschließen und gefährden den Aufholprozess schon zu Beginn der kalten Jahreszeit.

Der Geschäftsklimaindex Zulieferindustrie wird von der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie ArGeZ in Zusammenarbeit mit dem Ifo-Institut, München, ermittelt. Er beruht auf der Befragung von rund 600 Unternehmen und deckt die in der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie zusammengeschlossenen Branchen Gießerei-Industrie, Aluminiumindustrie, Kunststoffverarbeitung, Stahl- und Metallverarbeitung, NE-Metall-Industrie, Kautschukindustrie sowie Technische Textilien ab.

Der Chart, mit korrigierten saisonbereinigten Daten, steht zum Download unter www.argez.de zur Verfügung.

Über die ArGeZ:

Die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) ist eine Interessengemeinschaft, die rund 9.000 ? vornehmlich mittelständisch geprägte ? Zulieferunternehmen mit rund einer Million Beschäftigte und einem Umsatzvolumen von 218 Milliarden Euro vertritt. Sie wird getragen von sieben Wirtschaftsverbänden:

WirtschaftsVereinigung Metalle e.V., Berlin | www.wvmetalle.de

Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie e.V. (BDG), Düsseldorf | www.bdguss.de

Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V., Düsseldorf | www.aluinfo.de

Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (wdk), Frankfurt a.M. | www.wdk.de

Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV), Frankfurt a.M. | www.tecpart.de

WSM Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V., Düsseldorf/Hagen | www.wsm-net.de

Industrieverband Veredlung-Garne-Gewebe- Technische Textilien, Frankfurt | www.ivgt.de

Hintergrundinformationen zur ArGeZ:

Die ArGeZ Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie vertritt 9.000 Zulieferer mit 1 Mio. Beschäftigten und einem Umsatz von rd. 218 Mrd. Euro. Sie vertritt als Interessensgemeinschaft der Wirtschaftsverbände Kunststoff-, Stahlverarbeitungs-, Guss-, Aluminium-, Textil-, Kautschuk- und Metallindustrie die Belange der zumeist mittelständischen Automobil- und Zulieferfirmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.argez.de.

Weitere Artikel zum Thema:: Zulieferindustrie: Klare Impulse für den Jahreswechsel fehlen Das Geschäftsklima der deutschen Zulieferer hat sich im November konsolidiert. Nachdem sich gerade die Erwartungshaltung bzgl. der künftigen Geschäftsentwicklung acht Monate in Folge verbessert hatte, war im November Zeit für eine ?Verschnaufpause?. Auch die Bewertung der aktuellen Lage konnte nicht weiter zulegen. Vor einem Monat hatte die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) schon signalisiert, dass es zu […]... Zulieferindustrie: Perspektiven unter Druck Der Oktober hat zu einer weiteren Abschwächung des Geschäftsklimas der deutschen Zulieferer geführt. Im Einklang mit der eingetrübten Erwartungshaltung der Industrie insgesamt sind insbesondere die Perspektiven auf Sicht von sechs Monaten seit Februar/März unter Druck. Allerdings ist die Bewertung der aktuellen Lage trotz Schwächesignalen im Saldo noch spürbar positiv. Inwieweit die positiven Oktoberdaten des industriellen Einkaufsmanagerindex für das Eur... Zulieferindustrie: Euro-politische Weichenstellungen hellen die Perspektiven auf! Das Geschäftsklima der Zuliefererindustrie hat sich im Gleichklang mit dem Geschäftsklima für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt von den Euro bezogenen politischen Lösungsansätzen positiv beeindrucken lassen. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen auf Sicht von sechs Monaten zeigen sich verbessert. Damit wird aber auch deutlich, dass diese Entwicklung gerade was die Erwartungen betrifft, sehr […]... Zulieferindustrie: Belastungen durch steigende Rohstoffpreise limitieren positive Erwartungen für 2018 Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage hat bei den Unternehmen der deutschen Zulieferindustrie einen neuen historischen Höchststand erreicht. Gleichzeitig zeigt sich bei der Einstufung der Chancen für die mittelfristige Entwicklung der für die Zulieferindustrie typische Realismus: Die Erwartungshaltung zeigt sich nicht mehr überbordend. Schon seit einem Quartal weist die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie auf limitierende Faktoren wie Kapazitätsengpässe […]... Frankensolarüberzeugt zum zweiten Mal und ist laut deutschen Installateuren ?Top PV Zulieferer? Auch in diesem Jahr bescheinigen deutsche Installateure dem Systemhaus Frankensolar GmbH erneut Bestnoten bei der Kundenzufriedenheit und Distribution von Solarkomponenten....