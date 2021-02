Nachdem die kostenlose Online-Seminar-Reihe des BHKW-Infozentrums im November und Dezember mit fast 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den sechs angebotenen Veranstaltungen sehr erfolgreich gestartet ist, wird dieses Angebot nun wie geplant weiter ausgeweitet. Emissionsarme Großmotoren in Heizkraftwerken Ebenfalls neu ist der Vortrag über ?KWK mit emissionsarmen Lambda-1-Motoren im Megawatt-Bereich?, der am 05. Februar 2021 von […]...