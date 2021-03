Kreis Segeberg: Energiemonitoring als wichtiges Instrument im Klimaschutz

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) wird voraussichtlich bis zum Jahr 2021 sämtliche Mittel- und Niederspannungs-Freileitungen im Kreis Segeberg durch Erdkabel ersetzt haben. Im Bereich der Niederspannung hat der Netzbetreiber 99,98 Prozent der Leitungen unterirdisch verlegt. Bei der Mittelspannung liegt der Kabelanteil bei 97,87 Prozent. Etwa 1,46 Prozent Freileitungsanteil sind also noch übrig, umgerechnet circa […]...

Die HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) hat im Kreis Segeberg im Jahr 2020 eine Summe von rund 19,3 Millionen Euro in die Instandhaltung und den Ausbau ihrer Strom- und Gasnetze investiert. Insgesamt 12,4 Millionen Euro entfielen auf Stromprojekte, rund 4,3 Millionen Euro auf Gasprojekte und weitere 2,6 Millionen Euro in den EEG-bedingten Netzausbau zur […]...

Wenn sich auf den Berliner Energietagen vom 18. bis 20. Mai wieder die Experten der Energieeffizienz-Branche treffen, wird auch die gemeinnützige co2online GmbH nicht fehlen. Am Stand Nr. 26 informiert das co2online-Team an allen drei Tagen über aktuelle Projekte und Kampagnen. Im Mittelpunkt stehen dabei das neue Online-Branchenbuch für Modernisierer "Rat und Tat", in das sich alle Modernisierungsexperten vor Ort kostenlos eintragen können, sowie der vor kurzem ...