Klima-Navi unterstützt die Kommunen Schleswig-Holsteins beim Klimaschutz

Erstellt von Presse Allgemein

Mehr Transparenz für den Klimaschutz: Mit dem innovativen Klima-Navi der HanseWerk-Gruppe können die Städte und Kommunen Schleswig-Holsteins ihren CO2-Fußabdruck ermitteln und ganz leicht aus der Grauzone steuern. Die internetbasierte Software zur Treibhausgasbilanzierung hat das Umweltministerium (MELUND) für alle Kommunen in Schleswig-Holstein beschafft und diesen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Rund ein Sechstel der insgesamt 1.106 Städte und Gemeinden im Land nutzt das Klima-Navi rund neun Monate nach seiner Einführung bereits aktiv, um Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten und so CO2-Emissionen zu reduzieren.

Ab sofort gibt es die Online-Plattform von HanseWerk auch in einer öffentlich zugänglichen Version ? für alle Schleswig-Holsteiner, die sich für das Klima interessieren. Mit wenigen Klicks lässt sich hier ganz einfach die Energie- und Treibhausbilanz der einzelnen Kreise sowie der kreisfreien Städte anzeigen. Die lizenzfreie Version soll dabei helfen, die Menschen vor Ort besser zu informieren, um Energie-Einsparpotenziale im eigenen Umfeld zu identifizieren und auf Dauer umweltschädliche Treibhausgase zu reduzieren.

Obwohl die öffentliche Version in ihrer Funktionalität eingeschränkt ist, erhalten Nutzer einen umfassenden Blick über vielerorts bereits erreichte Ziele. ?Klimaschutz ist ein Thema, das alle angeht?, sagt Martin Schlaug, Referent Klima-Navi bei HanseWerk. Nur wer die Ausgangslage vor Ort kenne, könne notwendige Maßnahmen daraus ableiten. Im Zuge der Softwareaktualisierung hat HanseWerk im System außerdem alle öffentlich verfügbaren Daten zur Energie- und Treibhausgasbilanzierung des Jahres 2019 hinterlegt.

Ob intelligente Parkraumnutzung oder effiziente Steuerung der Straßenbeleuchtung: Alle Städte und Gemeinden, die innovative Konzepte entwickeln und technische Lösungen konsequent umsetzen, bringt das Klima-Navi von HanseWerk schnell auf den richtigen Kurs. Denn der Erfolg der Projekte wird in der CO2-Bilanz sichtbar. Die Online-Plattform ist damit ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer vernetzten und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Kommune der Zukunft.

Zur Nutzung des Klima-Navi steht der Support klima-navi@hansewerk.com zur Verfügung. Das gilt sowohl für die lizensierte als auch für die öffentliche Version.

Die öffentliche Version des Klima-Navi finden Interessierte hier: https://klima-navi-public.greenited.net/

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.200 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.