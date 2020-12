KfW-förderfähige Wallboxen Power Dot ab sofort im Entratek Online-Shop erhältlich

Seit dem 24.11.2020 bezuschusst die KfW in Deutschland den Erwerb privater Ladestationen im Rahmen des KfW-Programms mit 900 ?. Der Ansturm bisher ist groß: das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat zwischen dem 24. November und dem 3. Dezember rund 94.000 Anträge verzeichnet.

Für die Beantragung der KfW-Förderung gelten besondere Regeln: Antragssteller beantragen die Förderung vor Bestellung und Einbau der Wallbox und erhalten das Geld nach Abschluss der Arbeiten ausgezahlt. Förderfähig sind neu installierte Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden. Die Wallbox muss in der entsprechenden KfW-Liste förderfähiger Fabrikate gelistet sein.

Die Entratek Wallboxen ?Power Dot Eco? und ?Power Dot Pro? erfüllen die Kriterien der KfW und sind somit förderfähig. Die Modelle unterscheiden sich vom Design sowie Ausstattung, um individuellen Anforderungen zu erfüllen. Außerdem sind verschiedene Kabellängen und Stele-Optionen verfügbar.

Die Ladestationen werden in Garagen ebenso wie in Carports oder im Außenbereich eingesetzt. Als stationäre Ladestation bestichen die Power Dot Wallboxen durch intuitive Bedienung, elegantes Design und kompakte Abmessungen. Somit eignen sich die Wallboxen besonders für Eigentümer und Mieter.

Die Installationskosten reduzieren sich dank der integrierten Fehlerstromerkennung auf ein Minimum. Der Zugang ist durch den RFID geschützt, alternativ ist auch die Plug-and-Plug-Lösung möglich. Die Wallboxen sind mit allen Marken von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen mit Typ 2 Ladebuchse kompatibel. Über den aktuellen Status des Ladevorgangs informiert bei dem Eco-Modell eine LED-Anzeige und bei dem Pro-Modell ein LED-Bildschirm.

Die Entratek Wallboxen können beispielsweise mittels OCPP 1.6 über ein Backend miteinander verknüpft oder optional mit einer APP steuert werden. Die Wallboxen kommunizieren kabellos über WLAN.

Zur Neueröffnung des Entratek Online-Shops gelten Aktionspreise auf die Power Dot Wallboxen. Die Wallbox Power Dot Eco ist schon ab 529 ?, Power Dot Pro ab 649 ? inkl. MwSt. erhältlich. Das Angebot ist zeitlich limitiert und solange der Vorrat reicht.

Die Ladestationen sind ab sofort direkt im Entratek Online-Shop www.entratek-shop.de zu erwerben.

Entratek bietet innovative und zukunftsfähige Produkte für schnelles Laden in Europa an. Im Jahr 2010 in Hamburg gegründet, erstrecken sich die Erfahrungen von Entratek im Vertrieb von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und -busse auf Ladeinfrastruktur jeglicher Art einschließlich Hardware, Software und Cloud-Plattformen. Zusammen mit der Firma für Forschung & Entwicklung TPE setzt Entratek Spitzentechnologien in marktreife und innovative Produkte für E-Mobilität um. Entratek hat die Vision, die Elektromobilität für eine emissionsfreie Zukunft voranzutreiben, indem Entratek das Laden für die Nutzer so einfach wie das ABCD macht.