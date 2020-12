Katastrophe oder Neuanfang? „WissenHoch2“ in 3satüber Kipppunkte (FOTO)

Donnerstag, 10. Dezember 2020, ab 20.15 Uhr

Kipppunkte sind Wendepunkte, die Strukturen oder Systeme grundlegend verändern. Führen radikale Umbrüche zu Katastrophen, oder schaffen sie die Grundlage für einen positiven Neuanfang? „WissenHoch2“ befasst sich am Donnerstag, 10. Dezember 2020, mit dem Thema. Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Wissenschaftsdokumentation „Steigende Pegel – wenn das Wasser kommt“. Sie klärt, wie viel Zeit noch bleibt, um küstennahe Regionen vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Livesendung „scobel – Systeme auf der Kippe“. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen anhand einiger Beispiele die Dynamik von Kipppunkten und die Erschütterungen, die in verschiedenen Bereichen durch sie ausgelöst werden. Die Dokumentation ist ab Sendedatum vier Jahre, die Sendung „scobel“ fünf Jahre lang in der Mediathek abrufbar.

Bereits im Jahr 2100 könnten die Küsten der Erde völlig anders aussehen. Wie können sich die Küstenanrainer auf die bevorstehende Bedrohung vorbereiten? Bis zu welchem Anstieg können sie sich schützen? Ab wann werden sie darüber nachdenken müssen, Gebiete aufzugeben, weil die Kosten des Schutzes nicht mehr verhältnismäßig sind? Die Dokumentation „Steigende Pegel – wenn das Wasser kommt“ von Alexander Lahl und Max Mönch, um 20.15 Uhr, gibt Einblicke.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Livesendung „scobel – Systeme auf der Kippe“. Heftige Umwälzungen haben oft langfristige Folgen, und ihre Anfänge sind kaum zu durchschauen. Denn mit steigender Komplexität lässt sich der ausschlaggebende, kritische Punkt nur schwer prognostizieren und berechnen. Je weitreichender die Auswirkungen von Kipppunkten sind, desto höhere Kosten sind oftmals mit den Veränderungen verbunden. Beispielsweise hat die Coronapandemie zu erheblichen Produktions- und Absatzrückgängen sowie zu massiven Einsparungen im Dienstleistungssektor geführt. Auch in der Natur entstehen – aufgrund von Kipppunkten des Klimas – Dürren und Überschwemmungen mit immensen Folgekosten.

Wie man Kipppunkte erkennen und vermeiden kann, welche Dynamik und welche dramatischen Folgen sie haben können, darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: dem Ökonomen und Direktor des Forschungszentrums für Umweltökonomik am Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, Timo Goeschl, dem Physiker und Lehrstuhlinhaber für die Wissenschaft Komplexer Systeme an der Medizinischen Universität Wien und Leiter des Complexity Science Hub Vienna, Stefan Thurner, sowie der Politikwissenschaftlerin, Gründerin des European Institute for Public Participation (EIPP) und Professorin für transformative Nachhaltigkeitswissenschaft an der Universität Potsdam, Patrizia Nanz.

In 3sat steht mit „WissenHoch2“ der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Und im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

