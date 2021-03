Jinergy liefert neuestes HJT-Modul nach Ostasien und Europa

Erstellt von Presse Allgemein

Vor kurzem gab Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy) bekannt, dass das Unternehmen halbgeschnittene HJT-Solarmodule (Heterojunction) in der Größe M6 (166 mm) an den ostasiatischen und europäischen Markt liefert. Das M6-Wafer-HJT-Modul von Jinergy erhielt im vergangenen Dezember das TÜV NORD-Zertifikat.

Mit den eindeutigen Vorteilen wie weniger und einfachere Prozesse, kein LID/PID, niedriger Temperaturkoeffizient, ist HJT die vielversprechendste Technologie, um die LCOE von PV-Kraftwerken effektiv zu senken. Da die HJT-Technologie immer ausgereifter wird, sind immer mehr Endverbraucher, insbesondere in Japan, Südkorea und Europa, bereit, HJT-Module zu wählen, wenn sie in Aufdach- oder Freiflächen-Solaranlagen investieren.

Am 17. März wurde Dr. Liyou Yang, General Manager von Jinergy, eingeladen, auf der von Solar media organisierten PV Heterojunction Tech Conference zu sprechen. In seinem Vortrag mit dem Titel Fortschritte in der HJT-Massenproduktion bei Jinergy verrät Dr. Yang, dass das neueste HJT-Modul, das Jinergy anbietet, sowohl die M6-Wafer-, MBB- als auch die Half-Cut-Technologie einsetzt. Nach Angaben von Jinergy hat der durchschnittliche Wirkungsgrad der HJT-Zelle in der Massenproduktion 24,3 % erreicht, während der Wirkungsgrad der Champion-Zelle in der Massenproduktion 24,7 % erreicht hat.

Durch das bifaciale Design erzeugt das Modul auch auf der Rückseite Strom, was die Stromerzeugung in verschiedenen Anwendungen um 10 % bis 35 % erhöht, z. B. auf Wiesen, Betonböden, Schneefeldern und reflektierenden Tüchern. „Wir bieten 120- und 144-zellige HJT-Module an, die sowohl auf den Haushalts- als auch auf den Versorgungsmarkt abzielen“, so Dr. Yang. Die Module sind mit den gängigen Containern und Trackern kompatibel, so dass sie leicht übertragen und installiert werden können. Darüber hinaus sind die elektrischen Parameter der Module mit den gängigen Zentral- und String-Wechselrichtern kompatibel, wodurch zusätzliche Kosten auf der Anlagenseite vermieden werden.

„Wir freuen uns, dass sich immer mehr Kunden und Investoren für das HJT Modul entscheiden. Wir sind zuversichtlich, die Kostenlücke zwischen PERC und HJT zu verkleinern und werden weiterhin in Forschung und Entwicklung für Spitzentechnologien investieren und mit den fortschrittlichsten und zuverlässigsten Produkten zum globalen Markt für erneuerbare Energien beitragen“, schloss Dr. Yang.

Informationen zu Jinergy

Jinergy ist ein führender PV-Hersteller und Anbieter sauberer Energie, der zur Jinneng Holding Group gehört, einem staatlichen Energieriesen in China. Der Kernstrategie der Technologie-Iterationen folgend, hat Jinergy die Massenproduktion von Poly C-Si, PERC Mono C-Si und HJT-Modulen realisiert. Bis Ende 2020 hat Jinergy über 6,5 GW Solarmodule in fast 30 Länder geliefert.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/490476/JINERGY_Logo.jpg

Pressekontakt:

Yvonne Wang

marketing@jinergy.com

+86 354 3108385

Original-Content von: Jinergy, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Jinergy HJT-Modul erhält TÜV NORD-Zertifikat Jinergy wird der erste Anbieter von M6-Wafer-HJT-Modulen Jinneng Clean Energy Technology Ltd („Jinergy“) hat offiziell bekannt gegeben, dass sein superhocheffizientes Heterojunction (HJT) Modul das TÜV NORD Zertifikat erhalten hat. Jinergy ist damit der erste PV-Hersteller, der M6(166mm) Wafer HJT-Produkte auf dem Markt anbietet. Laut einem aktuellen Forschungsbericht über die HJT-Technologie, Heterojunction Solar Technology 2020 , […]... Leistungsabgabe vom Jinergy HJT-Modulübertrifft 450 W In seiner Rede mit dem Titel Massenproduktionstechnologie für Heterojunction-Solarmodule (Mass Production Technology of Heterojunction Solar Modules) erwähnte Dr. Yang, dass gemäß des Mooreschen Gesetzes die Kosten der PV-Stromerzeugung erheblich sinken werden und sich die Größe des Marktes entsprechend anpassen wird. Von allen ultra-leistungsstarken Technologien wird HJT aufgrund ihrer spezifischen Vorteile, wie weniger und einfachere Prozesse, […]... Jinergy 450W HJT-Modul steht im Mittelpunkt der Intersolar Europe Am 15. Mai stellte Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), ein in China ansässiger technologieorientierter PV-Hersteller, bei der Intersolar Europe 2019 (A1.710, Messe München, München) sein 450W HJT-Modul und andere Hochleistungsmodule vor. Die Umstrukturierung und Umwandlung des Energiesektors sind belangreiche Themen und als Quelle sauberer und erneuerbarer Energie kommt PV in diesem Zusammenhang eine bedeutende […]... Jinergy tritt in den ukrainischen Markt ein und hat sein Debüt auf der CISOLAR 2019 Am 17. April hat die Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), ein in China ansässiger, technologieorientierter PV-Hersteller, mit seinen hocheffizienten Solarmodulen sein Debüt auf der CISOLAR 2019 (A34, ACCO International Exhibition Center). Die Daten zeigen, dass der ukrainische PV-Markt seit 2018 einen starken Aufwärtstrend verzeichnete und zum ersten Mal unter den zehn besten ausländischen Märkten […]... Jinergy gibt Fortschritte bei der Serienproduktion von PERC- und HJT-Solarmodulen bekannt Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy) hat im Rahmen des dritten Jinergy Developer Forum (JDF 2017) von Jinergy, das während der SNEC 2018 PV Power Expo stattfand, Fortschritte in der Serienproduktion von monokristallinen PERC-Solarmodulen und HJT-Solarmodulen bekannt gegeben. Die Leistung und Qualität der PERC-Solarmodule (Passivated Emitter and Rear Cell) von Jinergy befinden sich durch Anwendung […]...