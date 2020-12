Jinergy HJT-Modul erhält TÜV NORD-Zertifikat

Weitere Artikel zum Thema::

Jinergy 450W HJT-Modul steht im Mittelpunkt der Intersolar Europe Am 15. Mai stellte Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), ein in China ansässiger technologieorientierter PV-Hersteller, bei der Intersolar Europe 2019 (A1.710, Messe München, München) sein 450W HJT-Modul und andere Hochleistungsmodule vor. Die Umstrukturierung und Umwandlung des Energiesektors sind belangreiche Themen und als Quelle sauberer und erneuerbarer Energie kommt PV in diesem Zusammenhang eine bedeutende […]...

Leistungsabgabe vom Jinergy HJT-Modulübertrifft 450 W In seiner Rede mit dem Titel Massenproduktionstechnologie für Heterojunction-Solarmodule (Mass Production Technology of Heterojunction Solar Modules) erwähnte Dr. Yang, dass gemäß des Mooreschen Gesetzes die Kosten der PV-Stromerzeugung erheblich sinken werden und sich die Größe des Marktes entsprechend anpassen wird. Von allen ultra-leistungsstarken Technologien wird HJT aufgrund ihrer spezifischen Vorteile, wie weniger und einfachere Prozesse, […]...

Jinergy tritt in den ukrainischen Markt ein und hat sein Debüt auf der CISOLAR 2019 Am 17. April hat die Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), ein in China ansässiger, technologieorientierter PV-Hersteller, mit seinen hocheffizienten Solarmodulen sein Debüt auf der CISOLAR 2019 (A34, ACCO International Exhibition Center). Die Daten zeigen, dass der ukrainische PV-Markt seit 2018 einen starken Aufwärtstrend verzeichnete und zum ersten Mal unter den zehn besten ausländischen Märkten […]...

Jinergy gibt Fortschritte bei der Serienproduktion von PERC- und HJT-Solarmodulen bekannt Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy) hat im Rahmen des dritten Jinergy Developer Forum (JDF 2017) von Jinergy, das während der SNEC 2018 PV Power Expo stattfand, Fortschritte in der Serienproduktion von monokristallinen PERC-Solarmodulen und HJT-Solarmodulen bekannt gegeben. Die Leistung und Qualität der PERC-Solarmodule (Passivated Emitter and Rear Cell) von Jinergy befinden sich durch Anwendung […]...