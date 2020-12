Januartermin für Online-Seminar zur kalten Nahwärme

Die Umstellung bestehender und der Aufbau neuer Nah- und Fernwärmesysteme mit möglichst tiefen Vor- und Rücklauftemperaturen wird eines der zentralen Aufgaben der Energiewende sein. Dies gilt insbesondere für Wohngebiete mit Niedrigst-Energiehäusern. Durch die neuen Herausforderungen in Bezug auf die Energiewende wird es zu einer Abkehr von den bisherigen leitungsgebundenen Wärmeversorgungssystemen hin zu einer ?kalten Nahwärme? […]...

Die Vorteile der kalten Nahwärme liegen in der guten Energieeffizienz und der ganzjährigen Verfügbarkeit der Umweltwärme durch die Nutzung von Grundwasser, Sole oder anderen Wärmequellen. Geringe Verluste und individuelle Anforderungen der Verbraucher sprechen für die Technologie, insbesondere bei der Erschließung von Neubaugebieten. Doch was muss bei der Konzeption und der Planung kalter Nahwärmenetze beachtet werden? […]...

Am 14. August 2020 trat das neue KWK-Gesetz in Kraft. Teilweise gelten die neuen Regelungen rückwirkend zum 01. Januar 2020. Welche Änderungen müssen KWK-Anlagenbetreiber beachten? Welche Optimierungspotentiale und Fallstricke existieren? Diese und weitere Fragestellungen verunsichern viele Anlagenbetreiber. In einer Reihe von Online-Seminaren informieren BHKW-Infozentrum und BHKW-Consult über die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und der administrativen […]...