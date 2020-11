Internationaler Autogas-Tag 2020: Newcomer-Märkte und Innovationen im Fokus / Online-Event beleuchtet Autogas-Entwicklung im Kontext von Luftreinhaltung und Klimaschutz

Der zweite internationale Autogas-Tag setzt aus Sicht des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG) wichtige Akzente, die als Inspirationsquelle für die deutsche Verkehrspolitik dienen könnten: So werden etwa Autogas-Newcomer-Märkte und Innovationspotenziale rund um den emissionsarmen Alternativantrieb diskutiert.

“Während die deutsche Verkehrspolitik fast ausschließlich auf E-Mobilität setzt, zeigt der Blick über den nationalen Tellerrand: In anderen Staaten wird der Autogas-Antrieb gerade wieder verstärkt als Chance entdeckt”, erklärt der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr anlässlich des zweiten internationalen Autogas-Tages. Der Event findet in diesem Jahr ausschließlich online im Rahmen der e-LPG Week (https://www.lpgweek.com/) statt; die Panels werden auf drei Tage aufgeteilt. Die Gesprächsrunde am heutigen Nachmittag stellt insbesondere Newcomer-Märkte für Autogas in den Mittelpunkt. Hier kommt der Alternativkraftstoff zunehmend zum Einsatz, um CO2-Emissionen und den Ausstoß von Luftschadstoffen schnell und effektiv zu senken. “Diese Ziele verfolgt auch die Bundesregierung, die Elektrifizierung kommt jedoch nur stockend voran” erinnert Scharr. Im morgigen Panel wird der Schwerpunkt auf Innovationspotenzialen liegen. “Planungssicherheit ist eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Autogas-Technologie. Daher erwartet die Flüssiggas-Branche hierzulande verlässliche politische Impulse, die den Autogas-Antrieb langfristig in die Energiewende integriert”, so der DVFG-Vorsitzende.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

