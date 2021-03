Innovative und umweltfreundliche Konzepte

Das Energieversorgungssystem steht in den nächsten Jahren vor einem grundsätzlichen Wandel. Zukünftig werden KWK-Anlagen einen maßgeblichen Anteil zum Gelingen der Energiewende insbesondere bei der Strom- und Wärmebereitstellung beitragen. Dabei rücken aber das Zusammenspiel mit regenerativen Energiequellen (Solarthermie, Wärmepumpe, Photovoltaik) sowie die Vermarktungsmöglichkeiten und innovative Geschäftsmodelle stärker in den Fokus. Traditionelle KWK-Impulstagung erstmals im virtuellen Raum […]...

17. Jahreskonferenz und BHKW-Branchentreff mit Fokus auf innovative BHKW-Technologien und neue Rahmenbedingungen findet am 07./08. Mai 2019 in Dresden statt....

Mieterstrom-Konzepte mit PV- und BHKW-Anlagen werden immer populärer und sind als Bestandteil der Energiewende nicht mehr wegzudenken. Seit Juli 2017 hat das Thema ?Mieterstrom? durch Inkrafttreten des Mieterstromgesetzes deutlich an Fahrt aufgenommen. Auch der Stromverkauf aus PV-Anlagen gewinnt in Mehrfamilienhäusern zunehmend an Bedeutung. Damit verbunden häufen sich auch die ungeklärten Fragen, die vielen BHKW-Anlagenbetreibern Kopfzerbrechen […]...