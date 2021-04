Innovation an zentraler Stelle

Erstellt von Presse Allgemein

? Die LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG, Weltmarktführer für Temperiergeräte und -anlagen, stärkt den Bereich Innovation innerhalb der LAUDA Gruppe. Mit der new.degree GmbH wurde zum Jahresanfang eine neue, 100-prozentige LAUDA Tochtergesellschaft gegründet, die sich mit temperierungsrelevanten Innovationsaktivitäten außerhalb des bisherigen Kerngeschäftes befassen soll. Die neue Firma wird von Birgit Dillmann geleitet und umfasst sieben Mitarbeiter im In- und Ausland.

Die new.degree GmbH führt das LAUDA Start-up-Management, das LAUDA Innovationslabor inklusive der Außenstelle in Morgan Hill, USA, sowie die LAUDA Digital Unit, die innerhalb von LAUDA für Digitalisierungsprojekte zuständig ist, zusammen. Auch das LAUDA interne Ideenmanagement, welches Ideen der Mitarbeiter zu neuen Produkten oder Geschäftsfeldern und zu möglichen Prozessverbesserungen aufgreift, wird in der neuen Gesellschaft betreut. Durch die Zusammenführung sollen die bisher entstandenen Aktivitäten weiter professionalisiert und strategisch weiterentwickelt werden. Die new.degree GmbH hat ihren Sitz am aktuellen Standort in Lauda-Königshofen. Mittelfristig ist allerdings ein Umzug in das von Dr. Gunther Wobser, dem Geschäftsführenden Gesellschafter von LAUDA, geplante Innovationszentrum »Brainstation« im Bahnhof des namensgebenden Ortes Lauda vorgesehen, um die für einen Erfolg mitentscheidenden räumlichen Kreativflächen zu schaffen.

Kernaufgabe der neuen Gesellschaft ist es, auch außerhalb der bisherigen und üblichen Geschäftstätigkeit von LAUDA temperierungsrelevante Innovationspotenziale zu identifizieren und zu innovativen Lösungen zu entwickeln ? und diese in einem frühen Stadium im Markt zu verproben. Potenzielle Ansätze hierzu sollen systematisch durch Trend- und geeignete Suchfeldanalysen, durch Aufdecken von Möglichkeiten zukunftsentscheidender Technologien, durch die gezielte Zusammenarbeit mit Startups oder auch dank entsprechender Ideen über das interne Ideenmanagementinstrument entstehen. Das Innovationslabor bewertet solche Ideen schnell und valide auf deren Absatzchancen und ihr Innovationspotenzial. Vielversprechende Ideen werden mittels agiler Entwicklungsmethoden wie Lean Startup und Design Thinking unter aktiver Einbeziehung potenzieller Anwender zu sogenannten Minimum Viable Products entwickelt. Im Falle eines erfolgreichen Tests werden diese dann für die Weiterentwicklung zur Marktreife vorgeschlagen.

Unterstützung und Begleitung von jungen Unternehmen

Die new.degree GmbH begleitet Start-ups mit relevanten Technologieinnovationen bei ihrem Geschäftsaufbau und gibt ihren Geschäftsideen durch gemeinsame Pilotprojekte den notwendigen Anfangsschwung. Darüber hinaus empfehlen die Innovationsexperten der LAUDA Geschäftsführung anhand einer umfassenden Systematik strategische Investment in erfolgsversprechende Start-ups. LAUDA hat bisher erfolgreich in die drei Start-ups watttron, ENER-IQ und Better Basics Laborbedarf investiert.

Durch die Integration der bisher im Bereich IT angesiedelten Digital Unit in die new.degree GmbH obliegt der neuen Einheit auch die Forcierung der digitalen Transformation von LAUDA. Besonders hervorzuheben ist hier die mit der Muttergesellschaft gemeinsam durchgeführte Entwicklung kundenzentrierter digitaler Produkte und Services wie etwa Gerätediagnostik sowie auf Daten basierende Geschäftsmodelle. Bei new.degree arbeiten deshalb Experten verschiedener Disziplinen wie Marketing-Strategen, Innovationsmanager, Digitalisierungsexperten, Ingenieure und Materialwissenschaftler an zwei Standorten Hand in Hand. Zusätzlich werden sie von dem Wissensnetzwerk der gesamten LAUDA Gruppe unterstützt. LAUDA ist zudem Teil des Maschinenraums, einem Innovations-Ökosystem mit Sitz in Berlin, das deutsche Mittelstands- und Familienunternehmen zusammenbringt, um kollaborativ Zukunftsthemen vorantreibt.

Wir sind LAUDA – Weltmarktführer für exakte Temperierung. Unsere Temperiergeräte und Heiz-/Kühlsysteme sind das Herz vieler Applikationen. Als Komplettanbieter gewährleisten wir die optimale Temperatur in Forschung, Produktion und Qualitätskontrolle. Wir sind der zuverlässige Partner insbesondere in den Branchen Automotive, Chemie/Pharma, Halbleiter und Labor-/Medizintechnik. Mit kompetenter Beratung und innovativen, umweltfreundlichen Konzepten begeistern wir unsere Kunden seit über 65 Jahren täglich neu – weltweit.

