Deutschlandtest – Auszeichnung für iKratos

Die iKratos Solar und Energietechnik GmbH wurde im Jahr 2020 mehrfach mit dem Siegel „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet. In der Juli-Ausgabe des Focus-Sonderhefts erschien die Studie zu Deutschlands Kundenlieblingen. Dabei erreicht iKratos in der Rubrik Solartechnik mit einem Score von 100 Punkten Platz 1 und lässt alle anderen getesteten Solartechnikunternehmen hinter sich. In der kommenden Septemberausgabe […]...