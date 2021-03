iKratos?Digital Champion 2021? der Solartechnik

Erstellt von Presse Allgemein

iKratos ?Digital Champion 2021? der Solartechnik. Die Corona-Krise beschleunigt die Digitalisierung in vielen Bereichen. Viele Unternehmen sind von heute auf Morgen ins kalte Wasser geschmissen worden, und mussten Ihren Mitarbeitern wo möglich Homeoffice anbieten, was es vorher nicht gab. Das war Grund für das Institut für Management und Wirtschaftsforschung im Auftrag für DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-Money eine Studie zum Thema Digitalisierung durchzuführen. Insgesamt wurden rund 13.000 Unternehmen untersucht. Die Summe der zu den Unternehmen zugehörigen Datenmaterialien betrug somit rund 438 Millionen Online-Quellen. Das sogenannte Social Listening und 10.000 Fragebögen führten am Ende zu einem Ranking, bei der eine maximale Punktzahl von 100 Punkten erreicht werden konnte. Die Unternehmen wurden, wie aus vorherigen Studien bereits bekannt, wieder in Branchen unterteilt. Im Bereich Solartechnik konnte sich erneut die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus dem oberfränkischen Weißenohe mit voller Punktzahl durchsetzen.

Mehr Informationen wie sich das Ergebnis zusammensetzt finden Sie hier

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

