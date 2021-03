Erfolgreicher Test in Ulm mit elektrischem Müllfahrzeug der Quantron AG

„Die jüngsten Entwicklungen in der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fordern von Unternehmen schnelles Handeln im Hinblick auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Die Quantron AG versteht sich als innovatives und zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen.“, erklärt Haller. Zur Stärkung und Anbindung der heimischen Wirtschaft habe man sich bewusst für den Standort Augsburg entschieden. […]...

Die Batterien der Quantron AG sind Kobalt- und Nickelfrei und sorgen mit der LFP-Technologie für die nötige Sicherheit Auch in Sachen Batterie kann die Quantron (http://www.quantron.net) AG ihren Kunden individuelle Lösungen anbieten und den Nachhaltigkeitsgedanken durch Second-Life-Anwendungen weiter verfolgen. Standardbatterien der Quantron AG Die Quantron AG setzt auf Nachhaltigkeit und gemäß diesem Grundsatz sind auch […]...

Durch die Kooperation mit MAN TopUsed bietet Quantron eine nachhaltige Lösung für die Vielzahl an Leasingrückläufern und jungen, gebrauchten Bestandsfahrzeugen. Diese Nutzfahrzeuge werden durch die Quantron AG elektrifiziert und bei Bedarf mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet. Im Rahmen der noch jungen Kooperation bietet die Quantron AG z. B. Fahrzeuge der Baureihen MAN TGL 7,5 Tonnen an. […]...

Startschuss für die Bayerische Wasserstoffstrategie -Förderprogramm für 100 H2-Tankstellen in Bayern und Quantron Energon mittendrin „Wasserstoff – geredet ist genug, jetzt wird umgesetzt“, erklärt Hubert Aiwanger, Bayerns Minister für Wirtschaft und Energie. Bei seinem Besuch einer Wasserstofftankstelle in Nürnberg gab er den Startschuss für den sehr wichtigen H2-Baustein in der Energie-/Mobilitätswende und bestaunte das Lkw-Projekt […]...