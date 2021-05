Herausragende Leistung führt zu Risen Energy mit 3 Industry Awards

Kürzlich fand in Peking das dritte PV-Modul zur Entwicklung von Trend- und Zuverlässigkeitstechnologie statt. Die Veranstaltung, die vom State Key Laboratory of Photovoltaic Materials and Technologies und Mole PV mitorganisiert wurde, brachte Branchenexperten und Führungskräfte von PV-Unternehmen zusammen, um die sich entwickelnden Trends in PV-Technologien zu diskutieren, mit dem Ziel, die beiden Ziele zu erreichen, über den Höchststand der Kohlendioxidemissionen hinauszugehen und CO2-Neutralität zu erreichen.

Risen Energy Co., Ltd, einer der Branchenführer, wurde zu dem Seminar eingeladen, bei dem das Unternehmen drei Auszeichnungen erhielt. Einer von ihnen, der Outstanding CTO Award, ging an Liu Yafeng, Senior Director of R&D bei Risen Energy. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Liu Yafeng und Risen Energy war entschlossen, den Branchentrends einen Schritt voraus zu sein und nahm an der 210-mm-Kategorie für großformatige Siliziumwafer und Heterojunction-Wettbewerbe teil. Trotz mehrerer technischer Herausforderungen entwickelte das Team sowohl die Titan-Serie als auch die hocheffizienten Heterojunction-Module, die den Eintritt der Branche in die 5.0- und 6.0-Ära führten. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die Kombination der Titan-Serie und der Heterojunction die Branche dazu bringen wird, ihre 7.0-Ära einzuleiten.

Die Flaggschiff-Module der Titan-Serie von Risen Energy, die auf 210-mm-Wafern basieren, reduzieren die BOS-Kosten weiter und erhöhen die Leistung mit modernster MBB-Technologie um etwa 2-3%. Mit der zerstörungsfreien Niedertemperatur-Schneidtechnologie reduzieren die Module effektiv das Risiko versteckter Risse und behalten gleichzeitig eine höhere Stabilität bei und erfüllen die Anforderungen von Multiszenario-Anwendungen. Ausgezeichnete Leistung und überlegene Qualität haben die Titan-Serie Module ermöglicht, einen guten Ruf bei den Kunden zu gewinnen sowie Marktanerkennung zu erhalten, sobald sie ins Leben gerufen wurden. Aus dem gleichen Grund erhielt die Serie den Golden Module Award 2021. Darüber hinaus gewann Risen Energy den Technology Innovation Enterprise Award für seine Vorteile bei der Anwendung von Modultechnologie und der Verbesserung von Produkten.

