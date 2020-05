Risen Energy erhält TÜV Rheinland TMP-Akkreditierung

Weitere Artikel zum Thema::

Risen Energy: Besicherung von Solar-Vermögenswerten gilt als neuer Trend in der Finanzierung von Solarenergie Am 25. März 2019 hat Zhang Jieling, die Leiterin der Abteilung für Auslandsinvestitionen und Finanzen der Risen Energy Co., Ltd. am BNEF Summit in New York teilgenommen und die neuen Pläne des Unternehmens für Solarenergiefinanzierung im Jahr 2019 vorgestellt. Frau Zhang sagte: “Da die Besicherung von Solar-Vermögenswerten dabei ist, der nächste Hotspot in der Finanzierung […]...

Risen Energy, chinesischer Solarpanelhersteller, unterzeichnet Mandatschreiben mit EBWE zur Finanzierung eines 63 MW Solarprojekts in Kasachstan Während der 27. Jahresversammlung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung(EBWE), die am 10. Mai 2018 in Jordanien stattfand, unterzeichnete der führende chinesische Solarpanelhersteller Risen Energy Co., Ltd. ein Mandatschreiben mit der EBWE zur Finanzierung eines 63 MW Solarbauprojektes in Kasachstan. Das 63 MW Solarbauprojekt soll im September begonnen und voraussichtlich im Juni 2019 beendet […]...

Risen Energy liefert 20 MW an 500 W-Modulen an das malaysische Unternehmen Tokai Engineering und führt somit die weltweit erste Bestellung für die leistungsstärkeren Module aus Risen Energy Co., Ltd, ein chinesisches am A-Markt notiertes führendes PV-Unternehmen, unterzeichnete kürzlich ein Kooperationsabkommen mit Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd., ein in Shah Alam, Malaysia, ansässiger führender Anbieter von Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz. Im Rahmen des Vertrages wird das chinesische Unternehmen 20 MW leistungsstarker PV-Solarmodule an das malaysische Unternehmen liefern. Dies ist die […]...

Risen Energy erhält Zuschlag für 50-MW-PV-Projekt von Bitexco Group-Tochter Risen Energy hat seinen Erfolg bei der Ausschreibung für die NHI HA 50-MW-Solaranlage gemeldet. Das Projekt gehört der vietnamesischen Bitexco Group-Tochter Thap Cham Solar. Wenn man die weiteren Vertragsabschlüsse des chinesischen Herstellers von PV-Modulen für eine 61-MW-Anlage in Ninh Thuan sowie Installationen in Zusammenhang mit dem 50-MW-EPC-Projekt der Shapoorji Pallonji Group für Planung, Beschaffung und […]...