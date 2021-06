Heizölpreise steigen weiter ? Preise über 71 ? möglich

Erstellt von Presse Allgemein

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl

Die Heizölpreise starten Dienstag früh erneut etwas teurer als am Vortag. Regional betrachtet haben sich die Heizölpreise fast einheitlich nach oben entwickelt. In zwei Bundesländern gab es Preissenkungen beim Heizöl. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet aktuell im Durchschnitt 70,86 ?uro / 100 Liter. Das sind rund 37 Cent mehr als Montag früh. Die Heizöl-Prognose zeigt nach oben.

Der regionale Heizölpreis bewegt sich aktuell in einer Spanne von -0,24 ?uro (Sachsen-Anhalt) und +0,71 ?uro (Bayern) je 100 Liter. Auch in Berlin (-0,12 ?uro) nahmen die Heizölpreise ebenfalls ab. In Brandenburg haben sich die Heizölpreise kaum verändert. Im Saarland und Rheinland-Pfalz nahmen die Heizölpreise um rund 60 Cent zu. In den Nordländern Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Niedersachsen haben sich die Heizölpreise um 59 Cent verteuert.

Immerhin um 55 Cent nahm der Heizölpreis in Hessen zu. In Nordrhein-Westfalen legte der Heizölpreis um 52 Cent zu. Angesichts des extrem hohen Preisniveaus sollten Verbraucher darüber nachdenken, frühzeitig Heizöl zu bestellen. Wir glauben, dass die Heizölpreise über den Sommer hinweg weiter ansteigen werden. Sollten Sie Heizöl bestellen wollen, dann sollten Sie unbedingt unseren Preisvergleich nutzen. Im Laufe des Tages könnte der Heizölpreis noch etwas teurer werden.

Heizölpreise – Prognose und Empfehlung

Wie man an unserem Heizöl-Preis-Chart erkennen kann, steigen die Heizölpreise weiter nach oben und erreichen damit ein neues Jahreshoch. Der Ausbruch nach oben seit der vergangenen Woche wird auch aktuell weiter fortgesetzt. Heute könnte es möglich werden, dass der durchschnittliche Heizölpreis über 72 ? notiert und dieses hohe Niveau hält. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte lässt ebenfalls eine weitere Verteuerung der Heizölpreise erwarten, da auch die Nachfrage ansteigen dürfte. Die aktuell geringe Nachfrage bleibt ein Problem für viele Heizölhändler. Regional bewegt sich der Heizölpreis in einer Spanne zwischen 68 und 75 ?uro. Die Heizölpreis-Tendenz zeigt nach oben.

Die Ölpreise haben im Laufe des gestrigen Handelstages nachgegeben um am Nachmittag erneut deutlich und sehr stark zu steigen. Dieser Trend nach oben wird im frühen Handel fortgesetzt. Als wichtige Faktoren für die Preisgestaltung gelten die noch immer stockenden Iran-Gespräche und eine tendenziell positive Stimmung an den Finanzmärkten. Das stützt die Ölpreise, die zuletzt wegen des stärkeren US-Dollars unter Druck geraten waren. Die wichtige Nordsee-Sorte Brent notiert zur Stunde bei 75,12 $ / Barrel (+1,43 $). Im Laufe des Tages wird mit leicht höheren Ölpreisen gerechnet.

Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf deutliche höhere Heizölpreise einstellen. Kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt sind seltener geworden. Die Prognosen für die Zukunft des Heizölpreises zeigen deutlich nach oben. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir die aktuellen Konditionen für einen Heizölkauf weiter zu beobachten und Heizöl zu kaufen, bevor die Preise noch weiter ansteigen. Wer jetzt Heizöl bestellt, kann sich über kurze Lieferfristen freuen.

Die tanke-günstig GmbH wurde im September 2013 gegründet und ist ein Verbraucher- Informationsdienst für Kraftstoffe und Heizöl. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine stetige Beobachtung dieser Märkte durch und informiert Verbraucher durch tägliche News-Beiträge und Preisrechner über die aktuellen Entwicklungen auf diesen Märkten.

Seit Gründung der Firma haben bereits weit über 20.000 Kunden Heizöl über das Portal bestellt und pro Jahr informieren sich rund 2,5 Mio. Heizölkunden über die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Heizölmarkt. Zudem informieren sich jährlich rund 5 Mio. Verbraucher über die günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung oder Nutzen eines unserer vielen anderen Informationsangebote.

So werden neben den Kerngeschäften der Heizöl-Auftragsvermittlung und der Verbraucherinformation im Tankstellenbereich auch Informationen zu weiteren Energieträgern, wie z. B. Erdgas und Elektrizität, und Informationen rund um das Thema Auto angeboten

