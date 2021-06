Heizölpreise nur leicht verändert ? Ölpreise auf zwei-Jahres-Hoch

Erstellt von Presse Allgemein

.

Heizölpreise – Bundesweite Preisentwicklung von Heizöl

Die Heizölpreise starten Donnerstag früh im Durchschnitt mit kaum veränderten Preisen im Vergleich zum Mittwoch. Bei näherer Betrachtung sieht man allerdings deutliche Unterschiede in der Preisgestaltung in den Bundesländern. Teilweise gibt es deutliche Preisnachlässe. Eine Bestellung von 2.000 Litern Heizöl kostet aktuell im Durchschnitt 68,41 ?uro / 100 Liter. Das sind rund 9 Cent weniger als Mittwoch früh. Die Heizöl-Prognose zeigt nach oben. Das Preis-Niveau bleibt weiterhin hoch und in der Nähe eines Jahres-Hochs.

Die Heizölpreise haben sich regional unterschiedlich entwickelt. Teilweise gab es Korrekturbewegungen. Der regionale Heizölpreis bewegt sich aktuell in einer Spanne von -0,72 ?uro (im Norden) und +0,24 ?uro (Nordrhein-Westfalen) je 100 Liter. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (-0,36 ?uro), Bayern (-0,23 ?uro) und Baden-Württemberg (-0,16 ?uro) wurden die Heizölpreise etwas günstiger. Angesichts des aktuellen Preis-Niveaus raten wir eher zum Abwarten. Sollten Sie Heizöl bestellen müssen, dann sollten Sie unbedingt unseren Preisvergleich nutzen. Im Laufe des Tages könnte der Heizölpreis regional noch etwas günstiger werden.

Heizölpreise – Prognose und Empfehlung

Wie man an unserem Heizöl-Preis-Chart sehen kann, bewegt sich der Heizölpreis aktuell wieder seitwärts und notiert auf dem hohen Niveau vom Dezember 2020. In den vergangenen Tagen waren die Heizölpreise aufgrund der sehr starken Ölpreise angestiegen. Hinzu kommt eine niedrigere Nachfrage aufgrund von sommerlichem Wetter und Ferien in diversen Bundesländern. Im Laufe des Tages wird mit einer weiteren Gegenbewegung und etwas günstigeren Preisen gerechnet. Regional bewegt sich der Heizölpreis in einer Spanne zwischen 66 und 73 ?uro. Die Heizölpreis-Tendenz zeigt leicht nach unten.

Die Ölpreise haben im Verlauf des gestrigen Handelstages weiter zugelegt und notierten zeitweise deutlich über dem Niveau vom Mai 2019. In den heutigen Handelstag starten die Ölpreise erneut deutlich stärker und auf einem zwei-Jahres-Hoch. Als wichtigster Grund für dieses hohe Preis-Niveau wird die deutlich stärkere Nachfrage und Erholung der Wirtschaft weltweit aufgeführt. Skeptische Blicke wegen der Corona-Pandemie sind aktuell deutlich in den Hintergrund gerückt. Die wichtige Nordsee-Sorte Brent notiert bei 71,83 $ / Barrel (+1,26 $). Im Laufe des Tages wird mit leicht höheren Ölpreisen gerechnet.

Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf noch höhere Heizölpreise einstellen. Aktuell gibt es immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt, aber die Prognosen für die Zukunft zeigen nach oben. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir die aktuellen Konditionen für einen Heizölkauf weiter zu beobachten und erst bei einer Gegenbewegung zu nutzen, bevor die Preise noch weiter ansteigen. Wer jetzt Heizöl bestellt, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.

Die tanke-günstig GmbH wurde im September 2013 gegründet und ist ein Verbraucher- Informationsdienst für Kraftstoffe und Heizöl. Zu diesem Zweck führt das Unternehmen eine stetige Beobachtung dieser Märkte durch und informiert Verbraucher durch tägliche News-Beiträge und Preisrechner über die aktuellen Entwicklungen auf diesen Märkten.

Seit Gründung der Firma haben bereits weit über 20.000 Kunden Heizöl über das Portal bestellt und pro Jahr informieren sich rund 2,5 Mio. Heizölkunden über die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Heizölmarkt. Zudem informieren sich jährlich rund 5 Mio. Verbraucher über die günstigsten Tankstellen in Ihrer Umgebung oder Nutzen eines unserer vielen anderen Informationsangebote.

So werden neben den Kerngeschäften der Heizöl-Auftragsvermittlung und der Verbraucherinformation im Tankstellenbereich auch Informationen zu weiteren Energieträgern, wie z. B. Erdgas und Elektrizität, und Informationen rund um das Thema Auto angeboten

