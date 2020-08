HanseWerk Natur erweitert Nahwärmenetz im Hamburger Süden

Erstellt von Presse Allgemein

HanseWerk Natur hat das Nahwärmenetz in Neugraben ausgebaut. Mit den 600 Metern neuen Leitungen erweitert der norddeutsche Netzbetreiber sein Wärmeangebot im Hamburger Süden. Ab sofort können auch Hausbesitzer, die Wohnungswirtschaft und Gewerbe im Kleinfeld sowie im Süderelbebogen von der klimafreundlichen Alternative zur Ölheizung profitieren und zur umweltschonenden Nahwärme von HanseWerk Natur wechseln. ?Aktuell schließen wir ein Mehrfamilienhaus sowie ein Unternehmen in Neugraben neu an das Netz an?, berichtet Ralf Jochimsen von HanseWerk Natur, der für Energiedienstleistungen verantwortlich ist. ?Dort werden zukünftig allein 55.000 Liter Heizöl und somit mehr als 150 Tonnen CO2 jährlich eingespart.? Wer sich für Energielösungen, Nahwärme und Hausanschlüsse interessiert, klickt auf www.hansewerk-natur.com.

Da die Bundesregierung den Einbau von Ölheizungen aus Klimaschutzgründen zukünftig untersagt, kommt die Erweiterung des Nahwärmenetzes von HanseWerk Natur für die Menschen in Hamburg-Neugraben zur rechten Zeit. Im kommenden Jahr sollen auch weitere städtische Objekte mit der umweltfreundlichen Nahwärme von HanseWerk Natur versorgt werden. Die Nahwärme von HanseWerk Natur im Hamburger Süden ist klimafreundlich und überzeugt durch ihren guten Primärenergiefaktor von 0,45. Dieser Faktor beurteilt die Qualität der erzeugten Wärme ? je niedriger der Wert, desto grüner ist die erzeugte Wärme. ?Die Nutzung von Abwärme aus Industrieprozessen ist eine klimafreundliche Art der Wärmeversorgung?, erläutert Ralf Jochimsen von HanseWerk Natur. ?Wir versorgen die angeschlossenen Haushalte im Hamburger Süden daher überwiegend aus Abwärme der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm, die sonst an die Umwelt abgeführt würde.? Weitere Informationen zum Nahwärmenetz von HanseWerk Natur in Neugraben und Neuwiedenthal sind unter https://marktplatz-süderelbe.de/klimafreundliche-nahwaerme-in-neugraben/ zu finden.

Das Nahwärmenetz von HanseWerk Natur erstreckt sich auf 25 Kilometern in Neuwiedenthal und Neugraben. Die angeschlossenen Haushalte sowie das Gewerbe benötigen lediglich eine platzsparende Hausübergabestation im Hausanschlussraum ? eine eigene Heizanlage ist nicht mehr notwendig, sodass Kosten für Brennstoffbeschaffung, Kesselwartung sowie den Schornsteinfeger entfallen. HanseWerk Natur bietet darüber hinaus eine sehr hohe Versorgungssicherheit sowie einen 24-Stunden-Service ? damit es immer warm in den Wohnzimmern ist. Nicht nur Kunden unterstützt HanseWerk Natur beim Klimaschutz ? auch das Unternehmen selbst wird bis 2030 klimaneutral. Schon heute bietet HanseWerk Natur Wärmelösungen auf Basis von Biogas, Pellets oder Wärmepumpen an und wird diese weiter ausbauen. Insgesamt vier Hocheffizienz-Blockheizkraftwerke (BHKW) des Wärmenetzbetreibers in Hamburg und Norddeutschland senken die CO2-Emmissionen um bis zu 65 Prozent im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt der Wärmekunden. Noch in diesem Jahr wird zudem das erste BHKW von HanseWerk Natur auf den vollständigen Betrieb mit Wasserstoff umgestellt. Hintergründe zu BHKW, Wärmenetzen und Klimaschutz gibt es unter www.hansewerk-natur.com.

HanseWerk Natur GmbH

Am Radeland 25

21079 Hamburg

Tel.: 0 41 06-6 29-34 22

Geschäftsführung

Thomas Baade

Dr. Gerta Gerdes-Stolzke

E-Mail:

presse@hansewerk.com

Webseite:

www.hansewerk-natur.com

Pressekontakt:

PPR Hamburg

Rafael R. Pilsczek, M. A

Sinstorfer Kirchweg 18

21077 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 32 80 89 80

Fax: +49 (0) 40 65 58 43 58

Mobil: +49 (0) 170 310 79 72

HanseWerk Natur GmbH

Die HanseWerk Natur GmbH ist einer der größten Wärmeanbieter Norddeutschlands. Wir sorgen für angenehme Temperaturen in mehr als 60.000 Haushalten in Norddeutschland. Über unser Nah- und Fernwärmenetz mit zusammen mehr als 850 Kilometern Länge beliefern wir unsere Kunden an 365 Tagen im Jahr ? zuverlässig und umweltfreundlich mit Energie. Unsere 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln mit modernster Anlagentechnik maßgeschneiderte Energielösungen und-konzepte für Privathaushalte, Industriebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Siedlungen. Die mehr als 1.000 Heizanlagen und Blockheizkraftwerke von HanseWerk Natur werden mit Erdgas, Biogas oder Holzpellets betrieben und arbeiten hocheffizient sowie umweltschonend. Als im Norden verwurzeltes Unternehmen bilden wir junge Menschen aus, beauftragen bevorzugt regionale Dienstleister und unterstützen seit vielen Jahren das Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunzt.

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Mehr als 2,5 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu über 1.000 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Weitere Artikel zum Thema:: HanseWerk Natur erhöht Versorgungssicherheit in Hamburg Hamburg. HanseWerk Natur hat die vorhandene Leitechnik des Nahwärmenetzes im Hamburger Westen erweitert und damit die Versorgungssicherheit weiter erhöht. Die Anforderungen an das Wärmeverbundnetzes von HanseWerk Natur im Hamburger Westen sind in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Hintergrund waren unter anderem die Stilllegung der Müllverbrennungsanlange in Stellingen, von der HanseWerk Natur die Abwärme genutzt hatte […]... HanseWerk Natur errichtet zwei neue BHKW in Hamburg HanseWerk Natur errichtet aktuell zwei neue Blockheizkraftwerke (BHKW) in Hamburg-Stellingen. ?Diese hocheffiziente Motorenanlage in der Ottensener Straße erzeugt zukünftig umweltfreundlich Strom und Wärme in einem Arbeitsgang?, sagt Wolfgang Weigl, Leiter Planung/Bau bei HanseWerk Natur. ?Mit diesem Projekt baut HanseWerk Natur die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung in Hamburg weiter aus.? HanseWerk Natur betreibt in Hamburgs Westen […]... Neue E-Ladesäulen von HanseWerk Natur in Harsefeld Harsefeld. HanseWerk Natur unterstützt den Flecken Harsefeld auf dem Weg in eine elektrische Zukunft. Im Fokus stehen drei frisch montierte E-Ladesäulen, die jetzt in Betrieb genommen wurden. Die Kommune im Landkreis Stade macht damit einen wichtigen Schritt in Sachen Elektromobilität. Jede der neuen E-Ladesäulen von HanseWerk Natur hat eine Leistung von 22 Kilowatt. Innerhalb von […]... Neue E-Ladesäulen von HanseWerk Natur in Harsefeld Harsefeld. HanseWerk Natur unterstützt den Flecken Harsefeld auf dem Weg in eine elektrische Zukunft. Im Fokus stehen drei frisch montierte E-Ladesäulen, die jetzt in Betrieb genommen wurden. Die Kommune im Landkreis Stade macht damit einen wichtigen Schritt in Sachen Elektromobilität. Jede der neuen E-Ladesäulen von HanseWerk Natur hat eine Leistung von 22 Kilowatt. Innerhalb von […]... Spritpreise im Süden am höchsten / Baden-Württemberger zahlen für Diesel 19 Cent mehr als Hamburger (FOTO) Seit Wochen wird Tanken in Deutschland teurer, obwohl die Rohölpreise sehr deutlich sinken. So notiert Rohöl der Sorte Brent, das Anfang Oktober noch 85 Dollar kostete, inzwischen nur noch mit rund 67 Dollar je Barrel. Zudem wird die Kluft zwischen den Bundesländern größer. Am teuersten tanken Autofahrer laut aktueller ADAC Auswertung in den süddeutschen Bundesländern […]...