HanseWerk: Mehr Service vor Ort – SH Netz eröffnet Kundenbüro in Henstedt-Ulzburg

Erstellt von Presse Allgemein

Wie bekomme ich meinen Stromnetzanschluss? Was ist eigentlich Baustrom? Wo liegt die Gasleitung auf meinem Grundstück? Und was muss ich beachten, wenn ich eine Photovoltaikanlage errichten will? Zu diesen und vielen weiteren Themen rund um die Strom- und Gasnetze informiert HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) bald in seinem neuen Kundenbüro in Henstedt-Ulzburg. ?Henstedt-Ulzburg ist ein sehr wichtiger Partner für uns ? deshalb möchten wir hier vor Ort noch stärkere Präsenz als bisher zeigen. Denn auch in Zeiten von Internet und Mobilfunk ziehen viele Menschen bei komplexen Themen das direkte Beratungsgespräch vor?, sagt Kirsten Fust, Vorstand von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, anlässlich des Besuchs von Bürgermeisterin Ulrike Schmidt sowie des Bürgervorstehers Henry Danielski in den neuen Räumlichkeiten.

?Ich freue mich, dass die Schleswig-Holstein Netz AG ihr Beratungsangebot in Henstedt-Ulzburg ausweitet und zukünftig mit einem Kundencenter den Bürgern und Bürgerinnen bei Anliegen rund um das Thema Energieversorgung mit Rat und Tat zur Seite steht. Da sich das Kundencenter im Kirchweg unweit des Rathauses befindet, sage ich: Auf gute Nachbarschaft!?, sagte Bürgermeisterin Ulrike Schmidt.

?Ab dem 12. Juli können wir hier den Bürgerinnen und Bürgern von Henstedt-Ulzburg und Umgebung eine persönliche Beratung anbieten. Wir haben montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15:30 Uhr geöffnet und freuen uns über zahlreiche Besucher?, erläuterte der zuständige Kommunalmanager von HanseWerk-Tochter SH Netz Daniel Schaefer. Gerade vor dem Hintergrund des für die nächsten Jahre erwarteten Booms bei den Photovoltaikanlagen rechne man mit einem hohen Beratungsbedarf bei den Bürgerinnen und Bürgern der Region.

Neben dem neuen Kundenbüro hat Schleswig-Holstein Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, im Kreis Segeberg außerdem zwei Technik-Standorte in Bad Segeberg und Kaltenkirchen, in denen ebenfalls Kunden beraten werden und die vom Netzcenter-Leiter Gerhard Petersen betreut werden.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen, wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas- oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie ihre 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außer-dem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die, von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen, Energienetze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung.

Als Partner der Energiewende hat die HanseWerk-Gruppe in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 870 Energieumwandlungsanlagen sowie einen Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden und engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie zum Beispiel im norddeutschen Reallabor. Bis 2030 wird die HanseWerk-Gruppe klimaneutral sein: Dazu werden ihre insgesamt 44 Standorte, über 650 Fahrzeuge, der Strom- und Gasnetzbetrieb sowie die Wärme- und Stromerzeugung bis 2030 entsprechend umgestellt.

Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte, wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Weitere Artikel zum Thema:: SH Netz stellt auf LED um? Smarte Straßenbeleuchtung in Henstedt-Ulzburg Für mehr Klimaschutz investiert Schleswig-Holstein Netz (SH Netz), Teil der HanseWerk-Gruppe, in Henstedt-Ulzburg aktuell in die Umrüstung seiner Straßenbeleuchtungsanlagen auf energieeffiziente LED-Technik. Im Zuge der bis zum Sommer 2021 laufenden Modernisierungsmaßnahme wendet der Netzbetreiber, der den Betrieb und die Wartung der Straßenbeleuchtung im Jahr 2006 in der Gemeinde übernommen hat, eine Summe von rund 300.000 […]... Smarte Helfer gegen Corona: HanseWerk stattet Schulen in Henstedt-Ulzburg mit Luftgütesensoren aus Das Land Schleswig-Holstein plant die Schul- und Kitaöffnungen nach mehrwöchigem Lockdown für den 22. Februar 2021. HanseWerk bietet dafür in Henstedt-Ulzburg testweise ein intelligentes Frühwarnsystem an, das beim Kampf gegen Corona helfen soll. Denn je mehr Menschen sich in einem geschlossenen Raum befinden, desto schneller steigt der CO2-Gehalt an ? und damit auch die Belastung […]... Henstedt-Ulzburg: HanseWerk Natur saniert sein Heizwerk HanseWerk Natur setzt in seinem Wärmenetz in Henstedt-Ulzburg zukünftig noch stärker auf Kraft-Wärme-Kopplung. Kürzlich wurde die Sanierung des Heizwerkes von HanseWerk Natur in der Norderstedter Straße erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt hat HanseWerk Natur 280.000 Euro in die Sanierung des Heizwerkes investiert. ?Wir haben ein zusätzliches Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 50 Kilowatt eingebaut?, sagt Mark […]... HanseWerk-Tochter SH Netz installiert neue Kabelverteilerschränke Die Erneuerung der Kabelverteilerschränke in der Gemeinde Dassendorf geht weiter. Am 11. Mai tauscht die HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) vier Verteilerschränke in der Straße Achtern Knick aus, am 12. Mai vier weitere im Rehkamp und im Schlangenweg. Die Kosten für die Modernisierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Mit der Umrüstung hat der […]... Schleswig-Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, investiert rund 19 Millionen Euro im Kreis Segeberg im Jahr 2020 in Strom- und Gasnetze Die HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) hat im Kreis Segeberg im Jahr 2020 eine Summe von rund 19,3 Millionen Euro in die Instandhaltung und den Ausbau ihrer Strom- und Gasnetze investiert. Insgesamt 12,4 Millionen Euro entfielen auf Stromprojekte, rund 4,3 Millionen Euro auf Gasprojekte und weitere 2,6 Millionen Euro in den EEG-bedingten Netzausbau zur […]...