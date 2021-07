Gold für das freeAir Lüftungssystem

Erstellt von Presse Allgemein

Das Magazin Tophotel hat auch in diesem Jahr wieder den Star Award verliehen. In verschiedenen Kategorien wurden innovative Produkte und Leistungen für die Hotellerie ausgezeichnet. Gold hat das freeAir Lüftungssystem von bluMartin, in der Kategorie Funktionalität gewonnen und somit die Leser überzeugt. Lena Volk, Strategic Marketing & PR, freut sich über die Platzierung: ?Die Hotellerie ist eine sehr wichtige Zielgruppe für uns. Unsere freeAir Lüftungsanlagen bieten einen hohen Komfort für Hotelgäste und daher auch für die Hotelbetreiber. Wir freuen uns sehr über den Star Award und bedanken uns bei allen Lesern, die für uns abgestimmt haben.?

Das freeAir 100 Außenwandgerät schafft vollautomatisch und nutzerunabhängig frische, gesunde Innenraumluft. Die 8 Sensoren u.a. für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2 messen die Werte der Raumluft und steuern so den Luftwechsel nach Bedarf. Um den Überblick aller Werte verschiedener Zimmer zu erhalten, dient der Controller bluHome Connect als Schnittstelle zwischen den Lüftungsgeräten und der Gebäudeleittechnik. Das Facility Management erhält auf einen Blick die Sicherheit, dass alle Anlagen optimal in Betrieb sind und eine hervorragende Luftqualität in den Zimmern zur Verfügung steht.

Produktionserweiterung mit neuem Werk

bluMartin hat sich erfolgreich am Lüftungsmarkt etabliert und reagiert auf das stetige Wachstum mit der Vergrößerung der Produktion. Die Nachfrage am Markt für Lüftungen steigt und die Beliebtheit der bluMartin Komfortlüftung wird immer größer. Seit Anfang dieses Jahres erfolgt die Produktion der freeAir Lüftungsanlagen zusätzlich zum Hauptsitz in Weßling auch im neuen Werk in Buchloe. Die Firma bluMartin hat die neu gebaute Halle im Januar bezogen und die Produktionskapazität, mit Blick auf die Zukunft, verdreifacht. Das Gebäude ist mit modernster Gebäudetechnik sowie natürlich dem freeAir Lüftungssystem ausgestattet. Der bluHome Connect Controller stellt alle Werte der freeAir Lüftungsgeräte, die in der Halle verbaut sind, auf einer Oberfläche dar und so lassen sich die Funktionen der Geräte von Weßling aus prüfen. Seit über 10 Jahren verzeichnet der Lüftungshersteller stets ein jährliches Wachstum und so ist auch die Mitarbeiterzahl auf 40 angestiegen. Auch in diesem Jahr stellen sich die Geschäftsführer Bernhard Martin und Thomas Schally auf weiteres Wachstum ein.

bluMartin entwickelt, produziert und vertreibt Frischluftsysteme mit Wärmerückgewinnung. Das bedarfsgeführte Lüftungssystem freeAir kombiniert die Vorteile dezentraler und zentraler Syste-me und ist sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung ideal geeignet. Das Lüftungsgerät freeAir 100 hat Energieeffizienz-Bestnote A+ und ist für Passivhäuser zertifiziert. 2018 wurde das freeAir-Lüftungssystem mit dem Component Award des Passivhaus Instituts für kostengünstige Lüftungslösungen im Wohnungsbau ausgezeichnet. 2019 erhielt das System den ICONIC AWARD: Innovative Architecture des Rats für Formgebung.

