gutschker-dongus feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

Die Mersen Deutschland Holding GmbH & Co KG, eine Tochtergesellschaft der französischen Unternehmensgruppe Mersen S.A., ist seit über 100 Jahren in Frankfurt am Main, Kalbach ansässig. Unter ihrem früheren Firmennamen "Deutsche Carbone AG" überstand sie ohne Eigentümerwechsel zwei Weltkriege und hat im vergangenen Jahrzehnt durch organisches Wachstum und umsichtige Akquisitionen ihre Weltmarktstellung zügig ausgebaut. In diesem Sommer feiert...

Aktuell liefert Gantner Instruments eine Komplettlösung zur Überwachung und Solarparkregelung für den 187MW Solarpark ?Weesow-Willmersdorf? der Energie Baden-Württemberg ?EnBW?. Der Solarpark ist das größte ohne EEG-Förderung umgesetzte Photovoltaik-Projekt in Deutschland. Insgesamt werden rund 465.000 Solarmodule verbaut, durch den damit erzeugten Strom können jährlich etwa 129.000 Tonnen CO? vermieden werden. Gantner Instruments entwickelt und produziert Spitzentechnologie […]...

Die Energiewende lebt von modernen Unternehmen und visionären Menschen, die die gesteckten, politischen Ziele in die Realität umsetzen. Eines dieser Unternehmen, die Firma Enerix, hat ihren Hauptsitz in der schönen Oberpfalz. Der in Regensburg gegründete Fachanbieter für dezentrale Energiesysteme wirkt seit zehn Jahren aktiv an der Energiewende mit und feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges […]...