Große Weihnachtsspende für kleine Helden und ihre Helfer

Erstellt von Presse Allgemein

Die Ilsfelder stromkreis GmbH spendet 15.000 an die „Große Hilfe für kleine Helden“. Am Mittwoch, 09. Dezember, übergab Geschäftsführer Nico Roder den Scheck an die Verantwortlichen der Stiftung der Heilbronner SLK-Kliniken. Außerdem wird der Energiedistributor auch 2021 wieder für jeden Neuvertrag der Eigenmarken clubstrom und clubgas 5 der Stiftung zugutekommen lassen.

Die Spende hat Tradition: Bereits seit 2017 unterstützt die stromkreis GmbH die Klinikstiftung, die Projekte für schwer erkrankte Kinder und deren Familien finanziert. Insgesamt ist es die sechste Spendenübergabe.

Unverzichtbare Unterstützung

Um die Summe möglichst hoch zu halten, hat das Unternehmen auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Mitarbeiter verzichtet. Die übrigen Spendengelder kommen aus den Neuverträgen für die Eigenmarken clubstrom und clubgas zustande. „Das Engagement von stromkreis ist für uns nicht nur wichtig, es ist quasi unbezahlbar“ so Stiftungsgründer Ralf Klenk. „Mit der diesjährigen Weihnachtsspende wird ein MRT-fähiger Monitor angeschafft, wodurch Kindern entsprechende Untersuchungen ohne Narkose ermöglicht werden.“

Spende trotz bewegtem Jahr

Die Corona-Krise hat auch die stromkreis GmbH nicht unberührt gelassen. Dennoch war es für die Verantwortlichen keine Frage, dass der gute Zweck in der Region wie gewohnt unterstützt werden soll. „Unsere Unternehmensphilosophie ist nachhaltig“, betont Roder. „Das bezieht sich nicht nur auf die Energie, sondern auch auf unser Handeln. Dementsprechend war es keine Frage, dass wir trotz der Auswirkungen der Pandemie unser Engagement für die Große Hilfe für kleine Helden fortführen. Die Zusammenarbeit mit der Klinikstiftung war von Anfang an herzlich und daher war klar: Es muss weiter gehen.“

Geschäftlich hat die Ilsfelder Energiedistribution aus der Not eine Tugend gemacht und die Krisenzeit genutzt, um interne Digitalisierungsprozesse voranzutreiben. „Unter anderem haben wir für unsere Vertriebspartner die kontaktlose Unterschrift eingeführt, präsentieren unser monatlichen NEWS nun im Video-Format und sind auf unseren Social-Media-Kanälen aktiver denn je“, so Roder.