GEO-Tag der Natur:ökologische Vielschichtigkeit durch Gute Solarparks

Weitere Artikel zum Thema::

Klick in die Vielfalt 2013 – Mensch und Natur – Fotowettbewerb zur UN-Dekade Biologische Vielfalt (BILD) Naturfotograf(innen) sind eingeladen, sich an dem Fotowettbewerb zur UN-Dekade Biologische Vielfalt "Klick in die Vielfalt 2013 - Mensch und Natur" zu beteiligen. Eingereicht werden können Fotos, die das Miteinander von Mensch und Natur beleuchten. Bei dem diesjährigen Fotowettbewerb der UN-Dekade Biologische Vielfalt "Klick in die Vielfalt 2013 - Mensch und Natur" suchen wir Fotos, die das Verhältnis von Mensch und Natur widerspiegeln. Es kön...

Thüga Erneuerbare Energien (THEE) erwirbt zwei Solarparks in Bayern und Sachsen-Anhalt (FOTO) – THEE kauft Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen Dingolfing-Landau (7,36 MWp) und Salzwedel (0,75 MWp) – Insgesamt betreibt die THEE damit sechs Solarparks in Deutschland mit mehr als 11 MWp – Solarparks sind energiewirtschaftlich wertvolle Ergänzung des Windenergieportfolios Die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (THEE) erweitert ihr Bestandsportfolio um zwei Solarparks in Bayern und Sachsen-Anhalt. Im […]...

Mit allen Sinnen die Natur erleben: Ökologische Erziehung an Waldorfschulen Stuttgart, 13. September 2012/CMS. Die Vermittlung eines lebendigen Naturverständnisses steht auf dem Lehrplan der Waldorfschule von Anbeginn an ganz oben. Ökologische Kenntnisse werden dabei nicht nur theoretisch, sondern über mehrere Jahre im eigenen Schulgarten auch praktisch erworben, was bis zur Herstellung gesunder Lebensmittel reicht. Wie dies alles konkret im Schulalltag in den einzelnen Klassenstufen aussieht, zeigt jetzt erstmals ein Kurzfilm, der unter anderem im Garten...

Neu im LeserService AboShop: natur + kosmos – Magazin Abonnement Alle Natur und Umwelt Interessierte erhalten ab sofort bei http://www.leserservice.at/natur-und-kosmos.html fundierte und vielfältige Informationen aus natur- + kosmos monatlich als Magazin Abonnement frei Haus....