Green Finance GmbH – Fokus auf nachhaltiges Handeln

Allgemein

Das Thema Nachhaltigkeit spielt schon seit Anbeginn der Firmengründung eine bedeutende Rolle in der Unternehmensphilosophie der Green Finance GmbH, ein Tochterunternehmen der Green Finance Group AG.

Das Unternehmen gilt als Experte für wertvolle Immobilien, erneuerbare Energie und nachhaltige Kapitalanlagen. Mit der selbst definierten Green Mission setzt die Green Finance GmbH in ihren Kernbereichen dabei auf nachhaltige Zukunftsfähigkeit.

Bei den zahlreichen Immobilienprojekte der Green Finance GmbH liegt der Fokus stets auf einer moderner, umweltfreundlicher und energiesparender Bauweise. Die beteiligten Gemeinden werden bei der Planung und Umsetzung transparent involviert. Was ist das Ziel der Immobilienprojekte? Die Schaffung von lokalem Mehrwert und Öffnung der Flächen für die Bevölkerung. Als Vorzeigeprojekt gilt das Schloss Frein: Aus dem historische Gebäude mit Denkmalschutz wurde nach höchsten Qualitätsansprüchen modernes und zeitgemäßes Wohnen im stilvollen Schlossambiente ermöglicht. Mit dem Augenmerk auf Nachhaltigkeit und in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt entstanden hier acht große Familienwohnungen und vier Büros. Wie auch bei diesem Projekt liegt für die Green Finance GmbH bei sämtlichen Produkten, Bürostandorten und Immobilienprojekten der große Schwerpunkt in der erneuerbaren Energieerzeugung. Durch den Fokus auf Solarenergie konnte das Unternehmen somit bereits 254.960,00t an CO2 einsparen.

Mit dem „1.000 Bäume Programm“ setzt das Unternehmen ein wichtiges Zeichen für Nachhaltigkeit. Firmeneigene Flächen in Oberösterreich werden bei diesem Projekt für die Bepflanzung mit 1.000 Bäumen reserviert. Auch in Sachen Mobilität im Berufsalltag setzt Green Finance auf gelebte Nachhaltigkeit. Bereits 2020 machen Elektro- und Hybridfahrzeuge 29 % des gesamten Green Finance Fuhrparks aus. Das entspricht einer jährlichen Einsparung von 90t CO2. 2025 soll der Anteil der emissionssparenden PKWs auf mindestens 85 % erhöht werden.

