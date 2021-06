GOLDBECK SOLAR und Premium Mounting Technologies bündeln Expertise in der Solarbranche

Die Joachim Goldbeck Holding GmbH als Gesellschafterin der GOLDBECK-SOLAR-Gruppe ist jetzt Mehrheitsgesellschafterin von PMT (Premium Mounting Technology Systems). Eine Kooperation, die den Weg für Neuentwicklungen und Produktoptimierungen in der Solarbranche ebnet. Mit dieser strategischen Allianz bietet GOLDBECK SOLAR seinen Kunden ein Plus an Qualität und Sicherheit bei der Installation von Solaranlagen.

Zwei Solarunternehmen mit Premiumanspruch vereinen ihre Kräfte, um den Herausforderungen der Solarbranche mit nachhaltigen und durchdachten Produkten zu begegnen. Mit der Mehrheitsbeteiligung an PMT, dem Marktführer im Bereich Montagesysteme für Photovoltaikdachanlagen, stärkt GOLDBECK SOLAR seine Unternehmensposition für die Zukunft. Die Unternehmen bringen ihre jeweiligen Stärken zusammen und nutzen die wertvollen Synergien für Neuentwicklungen in den Bereichen Agri-PV oder Freiflächenanlagen sowie für Produktoptimierungen in den Bereichen Flachdach- und Industriecarportanlagen.

Für PMT sichert die Beteiligung der Joachim Goldbeck Holding GmbH an PMT eine stabile finanzielle Position. Premium Mounting Technologies ist es künftig möglich, Projekte größer zu skalieren und wettbewerbsfähigere Optionen für ihre Kunden zu gestalten.

Qualität, Sicherheit, Praxistauglichkeit

Beide Unternehmen bündeln ihr Know-how, um ihren Kunden eine solide, langlebige Qualität für ihre Solaranlagen zu bieten, ohne die eigene Unabhängigkeit aufzugeben. PMT wird als Schwestergesellschaft der GOLDBECK SOLAR weiterhin unabhängig am Markt agieren. Unsere Werte Qualität, Sicherheit und Praxistauglichkeit stehen dabei nach wie vor im Vordergrund.

?Es ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen und ihre Kunden. Wir ergänzen uns in der Faszination für technische Spitzenleistungen und im Innovationsgeist. Beide Teams setzen sich dynamisch und leidenschaftlich für die Solarenergie ein und entwickeln diese gemeinsam weiter?, sagt Joachim Goldbeck, Gründer der gleichnamigen Holding.

Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG ist der Marktführer im Bereich aerodynamische Montagesysteme für Dach- Photovoltaikanlagen und Industrie-Solar-Carports. 2012 gegründet beschäftigt der Entwickler und Hersteller für PV-Unterkonstruktionen am Hauptsitz in Stadtsteinach inzwischen über 50 Mitarbeiter. PMT agiert auf nationalen und internationalen Märkten und sieht seine Zukunft in einer globalen Ausrichtung.

GOLDBECK SOLAR ist ein internationales Unternehmen, das sich auf den schlüsselfertigen Bau von Solaranlagen auf gewerblicher, industrieller und großer Ebene spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung über den Bau, den Betrieb und die Wartung der Anlage bis hin zur selektiven Projektfinanzierung und den Verkauf von Energie as a Service (EaaS).