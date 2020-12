Global Energy Association: Zehn Schlüsselideen im Bereich Energie

Weitere Artikel zum Thema::

Israel Smart Energy Association tritt der Global Smart Grid Federation bei Die Global Smart Grid Federation (GSGF), eine internationale Allianz nationaler Smart-Grid-Verbände, gab heute den Beitritt der Israel Smart Energy Association (ISEA) bekannt. Die ISEA setzt sich für Technologieinnovation und wirtschaftliche Entwicklung sowie die verbesserte Zusammenarbeit für das Stromnetz der Zukunft ein, um die Vision von Smart Grids zu verwirklichen. ?Es ist uns ein großes Vergnügen, die ISEA als Mitglied der Global Smart Grid Federation willkommen...

Einladung zum Gipfel des Global Energy Prize 2019 am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – 10. April 2019 Am 10. April treffen sich zum achten Mal internationale Energieexperten mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Politik auf dem Gipfel des Global Energy Prize 2019 um unter dem Titel „Energy in the new Technological Cycle“ über Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit im Energiebereich, wie die Steigerung der Energieeffizienz, die Entwicklung umweltfreundlicher Energiequellen und […]...

Letzte Journalistenplätze zum Global Energy Prize Summit 2019 am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – 10. April 2019 Zum achten Mal kommen renommierte Energieexperten mit führenden Vertretern aus der internationalen Energiewirtschaft und Politik auf dem Global Energy Prize Summit 2019 zusammen, um sich zu dem Thema „Energy in the new Technological Cycle“ über Lösungen zu den dringendsten globalen Energie- und Klimaherausforderungen auszutauschen. Auf unterschiedlichen Panels werden wissenschaftliche und technische Entwicklungen und Durchbrüche diskutiert, […]...

SThree GmbH erweitert ihr Service-Portfolio im Bereich Global Energy Die Personalberatung SThree erweitert in Deutschland ihr Portfolio um den Geschäftsbereich Global Energy und Natural Resources. Zukünftig rekrutiert SThree für Unternehmen aus den Branchen On- & Offshore Wind und der maritimen Industrie Spezialisten und leitende Manager mit entsprechender Berufserfahrung in Festanstellungen oder Projektverträge. Hierzu zählen u.a. Experten aus den Bereichen: QHSE, Elektrotechnik und Konstruktion. Bereits seit einigen Jahren ...