Fuhrpark mit Elektrorollern: Interview mit emco Geschäftsführer Andreas Blaut

Erstellt von Presse Sonstige, Umwelttechnologien

Was sind eigentlich Elektroroller?

Diese Frage ist absolut berechtigt, weil seit einigen Jahren durch elektrische Tretroller Verwirrung bei der Bezeichnung entstanden ist. Wir stellen Roller mit Sitzbank und akkubetriebenem Elektromotor her − um diese geht es hier.

Warum sollte ein Gewerbe- oder Industrieunternehmen über eine Fuhrparkerweiterung mit diesen E-Scootern nachdenken?

Weil es zeitgemäß und zukunftsweisend ist, sich mit emissionsfreier Mobilität zu beschäftigen. Außerdem sind unsere E-Roller sehr kosteneffizient und stärken das grüne Denken im Unternehmen. Was wiederum auf das Markenimage einzahlt. Die Fahrzeuge sind total flexibel im Einsatz, können ohne lange Einweisung gefahren werden, machen Spaß und schaffen zudem neue Aufmerksamkeit nach innen wie nach außen. Im Vergleich zu Elektroautos verbrauchen Elektroroller viel weniger Strom, sorgen noch mehr für Klimaschutz und für die Reduktion von Emissionen. Zudem reduzieren sie Lärm. Sie sind aus unserer Sicht die preiswerte Alternative zum Auto als Botenfahrzeug. Auch sind sie sehr viel wendiger im Straßenverkehr und werden in der Regel sehr schnell vom Team akzeptiert und geliebt.

Was sind die Vorteile für den Unternehmer?

Schnell sichtbare E-Mobilität in erster Linie. Aber auch die Verwaltung und Nutzung der Roller lässt sich ganz einfach über ein internes System regeln. Die Wartung vor Ort ist machbar und auch die Kontrolle der Fahrzeuge ist denkbar einfach. Außerdem sind die Roller, wenn sie in Firmenfarben und mit Unternehmenslogo gebrandet sind, die idealen Markenbotschafter.

Wie wirtschaftlich sind die emco Elektroroller?

Es gibt zahlreiche Fördermöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern, die allein die Anschaffungskosten senken. Außerdem haben die Roller mit nur einem Euro pro hundert Kilometer wirklich geringe Betriebskosten. Die wartungsarme Technik und die sehr niedrigen Versicherungsprämien und Steuern sorgen für minimale Unterhaltskosten.

Sie sind Deutschlands erfahrenster Hersteller von E-Rollern. Warum ist die emco Technik so gut?

Unsere Roller haben eine sehr hohe Leistung dank der optimal aufeinander abgestimmten Technikkomponenten Akku, Controller und Motor: Der Controller mit Smartphone-Steuerung unterstützt den einfachen Wechsel zwischen den Fahrmodi sowie die optimale Nutzung von Ladekapazitäten. Das Monitoring von Reichweite, Geschwindigkeit, Stromstand, Tages- und Gesamtkilometern per Smartphone kann zur Kontrolle oder als Basis für Abrechnungs- und Ortungssysteme genutzt werden. Als Teil der weltweit agierenden emco Unternehmensgruppe hat die emco electroroller GmbH bei der Entwicklung ihrer innovativen Elektrorollertechnik von modernster Infrastruktur profitiert. Mit der Holding im Hintergrund bieten wir langfristige Sicherheit, die sich besonders im Bereich Service, Wartung und Ersatzteile auszahlt.

Warum sollte ein Betrieb mit Ihnen zusammenarbeiten?

Die Vorteile der Zusammenarbeit mit uns sind: Beratungskompetenz und Erfahrung in der Entwicklung von Fuhrpark- und Sharingsystemen. Außerdem haben wir ein großes Zubehör-Portfolio und einen langfristigen, zuverlässigen Service für Wartung und Ersatzteile. Das individuelle Branding der Elektroroller ist natürlich auch ein Riesen-Vorteil. Wir sind also ein sehr starker Partner bei der Entwicklung von E-Mobilitätskonzepten für Unternehmen.

