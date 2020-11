Fossilen Energieträger gehört nicht die Zukunft, wenn es ums klimabewusste Heizen geht!

Gut ein Viertel des deutschen Stroms stammt aus Braunkohlekraftwerken. Sie liefern Strom - unabhängig von Windstärken und Sonnenstunden. Doch bei keiner anderen Art der Energieerzeugung wird so viel klimaschädliches Kohlendioxid in die Luft geblasen. Deshalb will die Bundesregierung nun den Braunkohleboom stoppen. In dem Film "Braunkohle - Klimakiller mit Zukunft?" in der ZDF-Umweltreihe "planet e." geht Autor Steffen Bayer am Sonntag, 15. Februar 201...