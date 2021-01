Förderung für ihre E-Ladestation

Erstellt von Presse Allgemein

Jetzt ist sie da: Die Förderung für ihre E-Ladestation. Durch das KfW 440 Förderprogramm für Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden können Sie bis zu 900 ? pro Ladepunkt bezuschusst bekommen. Diesen Investitionszuschuss gibt es seit Ende November 2020 für Ladestationen für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereichen von Wohngebäuden.

Die Förderung ist eine Maßnahme des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Ziel der Förderung ist es, Privatpersonen zu motivieren, auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umzusteigen und hierfür eine ausreichende Ladeinfrastruktur im privaten Bereich zu schaffen.

Wer kann die Förderung beantragen?

Das ist ganz einfach, jeder kann Träger von Investitionsmaßnahmen zur Errichtung einer Ladestation für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereich von selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden werden. Zum Beispiel Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften und Bauträger.

Nicht antragsberechtigt sind jedoch kommunale Gebietskörperschaften, rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbände, Zweckverbände und Kirchen.

Bezuschusst werden:

Die Ladestation

Energiemanagementsystem/Lademanagementsystem zur Steuerung von Ladestationen

Elektrischer Anschluss (Netzanschluss)

Notwendige Elektroinstallationsarbeiten (zum Beispiel Erdarbeiten)

Notwendige technische und bauliche Maßnahmen am Netzanschlusspunkt und am Gebäude (zum Beispiel bauliche Veränderungen zur Umsetzung von Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) oder zur Teilnahme an einem Flexibilitätsmechanismus beziehungsweise Umsetzung eines gemeinsamen Lademanagements oder stromnetzdienlichen Maßnahmen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG))

Notwendige Ertüchtigungs-/Modernisierungsmaßnahmen der Hauselektrik sowie der Telekommunikationsanbindung der Ladestation

Vorrausetzung ist auch, dass der Strom aus 100% erneuerbaren Energien oder der eigenen Photovoltaikanlage kommt.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

Weitere Artikel zum Thema:: Förderung für ihre E-Ladestation Jetzt ist sie da: Die Förderung für ihre E-Ladestation. Durch das KfW 440 Förderprogramm für Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden können Sie bis zu 900 ? pro Ladepunkt bezuschusst bekommen. Diesen Investitionszuschuss gibt es seit Ende November 2020 für Ladestationen für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereichen von Wohngebäuden. Die Förderung ist eine Maßnahme des […]... Förderung für ihre E-Ladestation Jetzt ist sie da: Die Förderung für ihre E-Ladestation. Durch das KfW 440 Förderprogramm für Ladestationen für Elektroautos an Wohngebäuden können Sie bis zu 900 ? pro Ladepunkt bezuschusst bekommen. Diesen Investitionszuschuss gibt es seit Ende November 2020 für Ladestationen für Elektroautos im nicht öffentlich zugänglichen Bereichen von Wohngebäuden. Die Förderung ist eine Maßnahme des […]... Elektromobilität – Ladestationen -TESLA Ladestation Machen Sie Ihre Ladestation direkt vor der Haustüre oder in der Firma, nie mehr zur Tankstelle … genau das sind die Argumente die immer mehr Bürger zur Elektromobilität und zum Elektroauto führen. Umweltfreundlich fahren mit einem Elektroauto – das ist Zukunft. Moderne Ladestationen zum Schnellladen gehören zum unabhängigen Fahren dazu. Egal ob Einzellader oder Firmen […]... Förderung – Wallboxen günstiger denn je Bezuschussung bei Neueinbau von Ladestationen... Elektroauto Ladestation – wer macht sowas – Elektro-Autos brauchen Ladestationen...