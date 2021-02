Fertigstellung der größten Pflanzenkläranlage Mexikos absehbar

China Petroleum & Chemical Corporation („Sinopec“ oder das „Unternehmen“) (HKEX: 386; SSE: 600028; NYSE: SNP) hat den Hauptblock des Raffinerieprojekts Al-Zour in Kuwait fertig gestellt. Es ist die größte Raffinerie im Nahen Osten, die Kuwait zum größten Reinöl-produzierenden Land in der Region mit einer jährlichen Kapazität von 3.150 Tonnen macht. Baubeginn für das Raffinerieprojekt Al-Zour […]...

Alexander Foeth von GOLDBECK SOLAR war in der vergangenen Woche Gast beim Mexico-Podcast. Moderator Björn Lisker fragte ihn unter anderem, wie die mexikanische Regierung versucht, Enfluss auf den Energiemarkt zu nehmen und was das für Unternehmen in der Solarbranche bedeutet. Ein interessantes Gespräch. Erneuerbare Energien seien nicht konstant vorhanden und schwäche somit die Netze, argumentiert die mexikanische […]...

Dallas, 02.09.2013. Nach 75 Jahren in staatlicher Hand, will Mexiko nun seine Ölbranche liberalisieren. Die Regierung will private Firmen an der Erdölförderung und Stromerzeugung beteiligen. Angewiesen sind sie auf deren Know-how - unter anderem bei Bohrungen in der Tiefsee. Seitdem im Jahre 1938 Mexikos Ölindustrie verstaatlicht wurde, gelten dort strenge Auflagen: Die komplette Wertschöpfungskette von Öl und Gas war bislang alleinige Angelegenheit des Staates. Be...