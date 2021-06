FARE – die Guenther Fassbender GmbH gewinnt die Auszeichnung Innovator of the Year 2021

Erstellt von Presse Allgemein

FARE gewinnt in der neuen Sonderkategorie der PSI Sustainability Awards und ist damit ?Innovator of The Year 2021?. In der Kategorie geht es um ein nachhaltiges Produkt und seine Story, eingereicht von einem nachhaltig aufgestellten Unternehmen. Der Konsument soll von der Geschichte des Produktes erfahren, von seinen Bestandteilen und der Zusammensetzung der Materialien.

Seit vielen Jahren bereits ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema bei der Firma FARE. Auf Unternehmens- und Mitarbeiterebene konnten bereits viele Maßnahmen der Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt werden. Auch auf der Produktebene sollte das Thema Nachhaltigkeit weiter verfolgt werden und über die nachhaltige ÖkoBrella-Regenschirmserie hinaus sollte das Standardsortiment konsequent nachhaltiger aufgestellt werden. Zusammen mit ausgesuchten Produktionsstätten in Fernost, mit denen FARE eine langjährige Partnerschaft verbindet, sollte dafür ein Weg gefunden werden. Nachdem alle Herausforderungen gemeistert wurden, konnte FARE im Jahr 2020 das waterSAVE®-Bezugsmaterial* einführen. Neben mehreren bekannten Top-Produkten konnten auch Produktneuheiten mit dem neuen Material ausgestattet werden. Konsequenterweise wurde für das neue Material neben einem neuen, ressourcenschonenden Färbeverfahren auch recycelter Kunststoff für die Produktion des Garns verwendet. Die Grundidee des Awards, mit den Produkten und der Geschichte dahinter alle Handelsebenen zusammen zubringen ? die Hersteller, den Handel und die Industrie ? hat FARE begeistert. Damit passte der neue Audi Werbeschirm mit waterSAVE®-Bezugsmaterial, der zusammen mit dem Händler cyber-Wear Heidelberg GmbH realisiert wurde, perfekt für die Bewerbung als ?Innovator of the Year?. Die Firma Cyber-Wear liefert bereits seit 2007 Schirme, die von Audi als Werbegeschenk über die Händler ausgegeben werden. Insgesamt rund 80.000 Stück bis heute. Steven Baumgärtner, CEO bei cyber-Wear, konnte im Gespräch über den neuen Werbeschirm diesen anspruchsvollen Kunden überzeugen, ein Produkt mit waterSAVE®-Bezugsmaterial auszuwählen. Für die Produktion eines einzelnen Bezuges dieses Gästeschirms werden recycelte Kunststoffe eingesetzt, die rund sechs 0,5l PET-Flaschen entsprechen und es werden dabei über 10 Liter Wasser je Schirm eingespart im Vergleich zum klassischen Färbeverfahren. Seit 2012 wurden für die Audi-Kollektion im Merchandise mehr als 400.000 Schirme umgesetzt. Damit wird schnell klar, welches nachhaltige Potenzial zur Einsparung und Ressourcenschonung erschlossen werden kann, wenn alle Beteiligten diesen Weg weiter verfolgen. Dieses Beispiel zeigt, wie sich Premium Produkte für anspruchsvolle Kunden mit nachhaltigem Fußabdruck realisieren lassen können. Das hat auch die Jury der Sustainability Awards überzeugt. Neben bereits zwei erhaltenen Auszeichnungen in der Kategorie ?Sustainable Product? für Modelle aus der ÖkoBrella Serie, ist die Auszeichnung ?Innovator of The Year? das i-Tüpfelchen für FARE. Sie verdeutlicht, dass es sich gelohnt hat, die vielen Hürden bei der Umstellung auf das waterSAVE®- Bezugsmaterial zu nehmen und konsequent die eigene Nachhaltigkeitsstrategie weiter zu verfolgen.

*mit waterSAVE® erreichen wir eine Senkung des CO2-Ausstoßes um mehr als 60%, eine Verringerung des Klärschlamm-Ausstoßes um ca. 98%, eine Reduzierung des Energieverbrauchs bis zu 70% und sparen pro Regenschirm normaler Größe fast 6l Frischwasser

Seit 1955 exportieren wir Qualitätsprodukte in die ganze Welt. In den 60er-Jahren konzentrierten wir uns hauptsächlich auf den Import von Schirmteilen bis hin zu klassischen Modeschirmen. Im Laufe der Jahre trieben wir unsere Entwicklung voran und spezialisierten uns. Seit den 90er-Jahren konzipieren und produzieren wir hochwertige Schirme für den Werbeartikelhandel. Ob preisgünstig oder exklusiv, konventionell oder mit Zusatznutzen – in dem umfangreichen FARE-Sortiment findet jeder den Werbeschirm, über den sich seine Kunden freuen.

Als Spezialist für Werbeschirme vertreiben wir unser Sortiment bisher ausschließlich über den Werbemittelhandel. Private Endverbraucher haben über unserem Endkunden Shop unter www.fabrella.de die Möglichkeit ihren Lieblingsschirm, Sonnenschirm oder weitere Accessoires online zu bestellen.