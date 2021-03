Fachmessen für Herbst in Planung

Um den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren, setzt man bei Vöslauer auf verschiedenste Maßnahmen. Eine davon ist die erste Kunststoffflasche aus 100% „rePET“, also recyceltem PET, die im Herbst 2018 auf den Markt gekommen ist. Bis 2025 will man bei Vöslauer alle verwendeten Flaschen aus recyceltem Material produzieren lassen. Doch auch der Weg von […]...

Müll vermeiden ist in erster Linie ein Einkaufsthema. Wenn man es schafft, als Endkunde oder Endkundin weniger Verpackung zu kaufen, kann sich nachhaltig etwas ändern. Diese Beitrag widmet Austropressen, der Experte für Müllpressen. 1. Unverpackt kaufen. Nicht nur Läden mit unverpackter Ware sprießen aus dem Boden, man kann auch in herkömmlichen Läden bestmöglich auf Verpackung […]...

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Die Messe „Alles für den Gast“ geht vom 10. bis 14. November im Messezentrum Salzburg über die Bühne. Im vergangenen Jahr waren mehr als 750 Aussteller aus dem In- und Ausland auf dieser Leitmesse für Gastronomie vertreten und lockten rund 47.000 internationale Fachbesucher ins Messegelände. Diese Leitfachmesse für […]...

Obwohl man in den vergangen Jahren ein besonderes Augenmerk auf die Abfallwirtschaft und die Abfallentsorgung legte, wachsen die Müllberge in Österreich an. Große Kampagnen im Sinne des Umweltschutzes, Aufklärung der Bevölkerung über die Mülltrennung und die Erhöhung der Müllgebühren scheinen im Nirgendwo des stetig anwachsenden Müllberges zu verpuffen: 587 Kilogramm Abfall produzieren zum Beispiel ein […]...