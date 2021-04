F.A.Z.-Institut: iKratos?Ausgezeichneter Service?

F.A.Z.-Institut: iKratos ?Ausgezeichneter Service?. Für Kunden ist oftmals nicht nur eine hohe Qualität und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wichtig, sondern auch der Service den das Unternehmen Kunden bietet. Der Service nimmt somit meist mehr Einfluss auf die Kundenzufriedenheit als vieles Anderes. Aus diesem Hintergrund hat das F.A.Z.-Institut die Studie ?Ausgezeichneter Service? mit rund 20.000 Unternehmen durchgeführt. Analysiert und bewertet wurde die Serviceorientierung und -performance. Dabei relevant waren die Themenfelder Produkt & Service, Kundenberatung und Weiterempfehlung. Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH wurde zu Beginn 2021 mit der Auszeichnung ?Ausgezeichneter Service? ausgezeichnet. Geschäftsführer Willi Harhammer freut diese Auszeichnung besonders, denn er weiß wie viel Vorbereitung und Arbeit in jedem Projekt stecken: ?Wir schicken den Interessenten nicht einfach ein standardisiertes Angebot zu, sondern nehmen uns Zeit für eine ausgiebige Beratung und die Planung des Projektes. Dabei versuchen wir bestmöglich auf Kundenwünsche einzugehen, jedoch sind wir auch ehrlich, wenn ein Projekt vielleicht nicht so umgesetzt werden kann. Aber ich denke das schätzen die Kunden auch an uns.?

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

