Erforderlicher Paradigmenwechsel in der Tierernährung / Neue Bewertung von Futterkomponenten unterstützt Strategien zum Klima- und Umweltschutz in der Tierhaltung

(DBV) 72 Prozent der Landwirte in Deutschland sind nach Ergebnissen des aktuellen DBV-Konjunkturbarometer Agrar aus März 2019 mit der Internet-Anbindung ihrer Betriebe nicht zufrieden. Damit ist die Kritik an einer unzureichenden Internetversorgung im Jahresvergleich zwar etwas weniger geworden. Im März 2018 waren entsprechend 77 Prozent der repräsentativ befragten Landwirte mit ihrem Internetzugang unzufrieden. Die Versorgung […]...

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht in der heute von Bundesagrarministerin Ilse Aigner vorgelegten Novelle des Arzneimittelgesetzes keinen Durchbruch im Kampf gegen den Antibiotika-Missbrauch in der Tierhaltung und fordert massive Nachbesserungen. "Die digitale Erfassung des Antibiotika-Einsatzes in der Tierhaltung ist längst überfällig. Erfassung an sich bewirkt jedoch nicht automatisch eine Reduktion des hohen und missbräuchlichen Ein...

Im Zusammenhang mit der aktuellen Coronakrise ruft L–Oréal sein neues Solidaritätsprogramm „L–Oréal for the future“ ins Leben. Damit geht das Unternehmen soziale Folgen der Pandemie an und stellt gleichzeitig die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft. So legt L–Oréal einen Stiftungsfonds über 50 Millionen Euro für Organisationen auf, die Frauen in besonderen Notlagen unterstützen. In Ergänzung […]...