eprimo zum neunten Mal in Folge “Fairster Stromversorger”

– “sehr gut” für Kundenservice, Produktleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenkommunikation und Kundenberatung

– “Höchste Nachhaltigkeit und Verantwortung”

Neu-Isenburg, 26. August 2020. eprimo zählt nicht nur zu den fairsten Stromversorgern Deutschlands, der Ökostrom- und Ökogasanbieter gehört auch zur “grünen Top-Liga” der Branche. Dazu zählen laut Focus-Money Unternehmen, die “besonders grün und nachhaltig wirtschaften”. Bereits zum neunten Mal in Folge besteht eprimo den “Fairnesstest” – in diesem Jahr mit der Bestnote “sehr gut” in der Gesamtwertung sowie in allen Einzelkategorien (Focus-Money 35/2020).

Im Auftrag des Wirtschaftsmagazins befragte das Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue im Juli 2020 in einer repräsentativen Online-Studie 3.235 Kunden zu 38 Stromanbietern. Jeder Befragte konnte die Fairness von bis zu zwei Stromversorgern beurteilen, bei denen er in den zurückliegenden zwölf Monaten Kunde war. Auf der Checkliste standen 25 Service- und Leistungsmerkmale zu den Kategorien Kundenservice, Produktleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenkommunikation, Kundenberatung und Nachhaltigkeit/Verantwortung. eprimo erhielt in jeder Einzelkategorie die Bestnote und somit auch das Gesamturteil “sehr gut”. Insgesamt bescheinigt die aktuelle Studie der Branche ein hohes Fairness-Niveau, stellt aber auch Nachholbedarf in puncto Produktleistung und Kundenkommunikation fest. Letzteres gilt nicht für eprimo. Der Grünstromanbieter überzeugt auch in diesen Leistungskategorien: Bei der fairen Produktleistung punktete eprimo besonders mit seiner “hohen Flexibilität”, bei der fairen Kundenkommunikation mit der “Verbindlichkeit von Aussagen”. “Die überragende Zustimmung der Kunden in einem so umfassenden Spektrum von Leistungsmerkmalen ist eine große Bestätigung für uns und unseren Anspruch, den Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt zu stellen”, sagt eprimo-Geschäftsführer Hans-Martin Hellebrand: “Grüne Energie für alle, individuell, einfach und günstig – das trifft voll den Geschmack der Kunden.

