Energiewende in der Quartiersversorgung und Getränkeindustrie

Das BHKW-Infozentrum Rastatt bietet in den nächsten beiden Wochen zwei kostenlose Online-Vorträge zu Energiewende-Themen an. Am 27. Mai referiert Nico Albrecht von der Kuppenheimer MAMotec GmbH von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr über ?Technische Aspekte einer Wasserstoffnutzung in Motoren?. Am 02. Juni informiert Markus Gailfuß vom Infozentrum über neue Heizungstechnologien in kleinen und mittleren Gebäuden […]...