Energiewende aus Baden

Das BHKW-Infozentrum Rastatt bietet in den nächsten beiden Wochen zwei kostenlose Online-Vorträge zu Energiewende-Themen an. Am 27. Mai referiert Nico Albrecht von der Kuppenheimer MAMotec GmbH von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr über ?Technische Aspekte einer Wasserstoffnutzung in Motoren?.

Am 02. Juni informiert Markus Gailfuß vom Infozentrum über neue Heizungstechnologien in kleinen und mittleren Gebäuden und dabei insbesondere über ?Mikro- und Mini-BHKW?. Der Vortrag beginnt um 10 Uhr.

Bereits mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Das BHKW-Infozentrum Rastatt bietet seit November 2020 kostenlose Online-Seminare an. Die bisher stattgefundenen 23 Veranstaltungen wurden von mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besucht.

Kostenlose Anmeldungen sind unter www.bhkw-infozentrum.de möglich.

Seit 21 Jahren informiert die BHKW-Infozentrum GbR auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Bereits heute können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Im Herbst 2020 wird die aktualisierte Version der „BHKW-Kenndaten 2020/2021“ zur Verfügung stehen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 9.000 Abonnenten kostenlos informiert.

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook, auf Twitter sowie in der XING-Gruppe „Blockheizkraftwerke – Energieversorgung der Zukunft“.

Drei redaktionell aus mehr als 100.000 Quellen zusammengetragene Pressespiegel ermöglichen einen einfachen Überblick über neue Trends in Technik, Markt und Politik.

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot (https://www.bhkw-konferenz.de) über BHKW- und Energie-Themen mit mehr als 25 unterschiedlichen Veranstaltungsreihen wird von mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen.

