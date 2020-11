Energietankstelle für die Kreishandwerkerschaft

Erstellt von Presse Allgemein

Die Kreishandwerkerschaft Main- und Hochtaunus macht einen wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität, denn in der Geschäftsstelle in Hofheim wurde jetzt die erste Elektroladesäule eingeweiht, die E-Autos mit 11 kW laden kann. Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG unterstützt die Kreishandwerkerschaft mit einer Ladesäule namens ?Süwag eBox plus? bei ihrem Vorhaben.

Kürzlich traf sich der stellvertretende Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Markus Noll, mit Alexander Münter, Leiter B2C Energy+ der Süwag, um die Wallbox offiziell in Betrieb zu nehmen. ?Elektromobilität ist für unsere Mitarbeiter und Kunden ein wichtiges Thema. Ich freue mich daher sehr über die Kooperation mit der Süwag?, betont Noll. ?Wir unterstützen unsere Partner gerne bei der Umsetzung von nachhaltigen Projekten wie diesem?, ergänzt Münter.

Die Süwag Energie AG ist eine Aktiengesellschaft mit kommunaler Beteiligung. Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft für den Vertrieb von Energieprodukten und Energiedienstleistungen und versorgt rund 850.000 Kunden, darunter rund 450 Kunden aus dem Bereich Wohnungswirtschaft mit circa 20.000 Lieferstellen (Strom und Gas).

Das knapp 5.200 Quadratkilometer umfassende Versorgungsgebiet der Süwag und ihrer Tochterunternehmen verteilt sich auf vier Bundesländer: Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Sie ist multiregional aufgestellt und mit zahlreichen Standorten nah an ihren Kunden – getreu ihrem Versprechen: Meine Kraft vor Ort. Die Süwag beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet zurzeit rund 100 Auszubildende aus.

“Grüner, kommunaler und digitaler” lautet die Strategie der Süwag, um die Energieversorgung der Zukunft zu gestalten. Dazu gehören grüne Netze, grüne Produkte und grüne Erzeugung. In den Ausbau “grüner” bzw. dezentraler Erzeugungsanlagen – vorzugsweise aus Biomasse, Wind-, Sonnen- und Wasserkraft – und “grüner” Netze investiert die Unternehmensgruppe in den nächsten Jahren zusätzlich 100 Millionen Euro. Und das ausschließlich in den eigenen Regionen. Dort erzeugen die Süwag und ihre Tochterunternehmen heute bereits rund 250 Millionen kWh “grünen” Strom ausschließlich aus regenerativen bzw. dezentralen Energieerzeugungsanlagen.

Weitere Artikel zum Thema:: Energietankstelle für die Kreishandwerkerschaft Die Kreishandwerkerschaft Main- und Hochtaunus macht einen wichtigen Schritt in Richtung Elektromobilität, denn in der Geschäftsstelle in Hofheim wurde jetzt die erste Elektroladesäule eingeweiht, die E-Autos mit 11 kW laden kann. Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG unterstützt die Kreishandwerkerschaft mit einer Ladesäule namens ?Süwag eBox plus? bei ihrem Vorhaben. Kürzlich traf sich der […]... Lizensierte Nachwuchsrennen beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt heißen 2019 Süwag Energie Nachwuchs-Cup Die Süwag ist langjähriger Partner des Radklassikers Eschborn-Frankfurt und unterstützt auch in diesem Jahr die traditionelle Radsportveranstaltung am 1. Mai. Der Energiedienstleister legt besonders großen Wert auf die Nachwuchsförderung. Darum ist der Kern des Sponsorings der Süwag Energie Nachwuchs-Cup. Dahinter verbergen sich alle lizenzierten Kinder- und Jugendrennen der Altersklassen U11, U13, U15 und U17. ?Die […]... Süwag vor Ort: Bürgersprechstunden in Mainaschaff Am 16. und 30. Juli 2020 jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr finden Bürgersprechstunden der Süwag in der Gemeindeverwaltung Mainaschaff (Hauptstraße 10-12, Besprechungsraum 5 im Erdgeschoss) statt. Die Mitarbeiter des Energiedienstleisters beantworten Fragen zur Süwag-Energieabrechnung und informieren über die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen. Kunden können vor Ort kostenlos ihren Stromverbrauch analysieren lassen und erhalten Tipps, […]... Fahrt ins Grüne Kaum eine andere Branche verändert sich so rasant wie der Verkehr und das Transportwesen. Schon in wenigen Jahren werden Elektrofahrzeuge unser Straßenbild bestimmen. Ihr neuer Treibstoff ist Strom. Viele Energieversorger forcieren den Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur und entwickeln innovative Mobilitätskonzepte. Ob in Metropolen oder auf dem Land: Die Fahrt ins Grüne hat schon längst begonnen. […]... Süwag verlängert Partnerschaft mit TSG Münster um weitere drei Jahre Die Süwag unterstützt die TSG Münster weitere drei Jahre als Sponsoringpartner. Sven Grußbach, Leiter Kommunikation bei der Süwag und Tobias Leistner, Sponsoringverantwortlicher bei der Süwag, übergaben am Sonntag im Rahmen des Spiels der A-Jugend Bundesliga Staffel-West zwischen der TSG Münster und dem TSV Bayer Dormagen, den Vertrag an Peter Schreiber, 1. Vorsitzender der TSG Münster. […]...