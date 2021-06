Emerson bringt weltweit ersten berührungslosen Radar-Messumformer für Füllstand auf den Markt, der speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde

Emerson hat den Rosemount? 1408H Messumformer für Füllstand auf den Markt gebracht. Dies ist der weltweit erste berührungslose Radar-Messumformer, der speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde, um den Bedarf an äußerst präzisen und zuverlässigen Füllstandsmessungen in hygienischen Anwendungen zu decken. Zu den spezifischen Merkmalen dieses Messumformers gehören eine kompakte, hygienische Ausführung, Fast-Sweep-Technologie, überragende Bündelung des Radarstrahls und IO-Link-Kommunikation, die Hersteller bei der Optimierung der Effizienz ihrer Betriebsabläufe, der Reduzierung von Produktverlusten und der Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit unterstützen.

Berührungsloses Radar ist eine ideale Technologie für Anwendungen zur Füllstandsmessung, die Anlagen und Ausrüstung mit strengen hygienischen Standards erfordern. Die Technologie ist praktisch wartungsfrei, wodurch sie im Gegensatz zu herkömmlichen Technologien zur Sicherung der langfristigen Zuverlässigkeit beiträgt. Die Top-Down-Montage reduziert das Risiko von Produktverlust durch Leckage und wird nicht von Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur und pH-Wert beeinflusst. Die kompakte und robuste Ausführung macht den Rosemount 1408H zu einer geeigneten Lösung für kleine Tanks und Skids mit eingeschränkten Platzverhältnissen, die bei der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken häufig zum Einsatz kommen. Die speziell für Hygieneanwendungen konzipierte Antenne ist bündig mit dem Prozessanschluss installiert, der das Entfernen der Prozessrückstände bei Clean-in-Place- und Sterilize-in-Place-Verfahren ermöglicht, und ist gegen Kondensation und Ablagerungen unempfindlich. Der für hygienische Anwendungen zugelassene Messumformer verfügt über die Schutzart IP69. Das Edelstahlgehäuse weist nur minimale Spalten auf, wodurch es externen Reinigungsprozessen standhält und die Reinigungsfähigkeit gewährleistet.

Der Rosemount 1408H ist der erste Messumformer für Füllstand, der ein frequenzmoduliertes Dauerstrichradar mit 80 GHz auf einem einzigen Elektronikchip mit integrierten intelligenten Algorithmen nutzt. Diese Technologie ermöglicht eine überragende Bündelung des Radarstrahls, damit Hindernisse im Tank wie Rührwerke gemieden werden können. Dadurch kann wiederum eine höhere Messgenauigkeit erzielt werden. Die Fast-Sweep-Technologie, die bis zu 40 Mal mehr Informationen als herkömmliche Messumformer erfassen kann, macht den Rosemount 1408H zum schnellsten Füllstandsmessgerät auf dem Markt. Dies erhöht die Messgenauigkeit, ermöglicht Herstellern die Reduzierung durch Verschwendung verursachter Produktverluste, maximiert die Produktionskapazität und reduziert Produktionsschwankungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktqualität und Chargenkonsistenz. Mithilfe dieser Technologie können Messungen zudem bis zum oberen Tankrand ausgeführt werden. Die Eliminierung von Radarstrahl-Nullzonen ermöglicht Anwendern die Optimierung der Auslastung ihrer Lagerbehälter.

Der Rosemount 1408H ist der erste berührungslose Radar-Messumformer mit Konnektivität über das IO-Link-Kommunikationsprotokoll, wodurch eine einfache Integration mit beliebigen Automatisierungssystemen möglich wird. Der Messumformer bietet sowohl herkömmliche 4?20 mA als auch Schaltausgänge und digitale Hochgeschwindigkeitskommunikation. Die innovative Technologie und die intelligenten Algorithmen sorgen für eine einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme und einen störungsfreien Betrieb. In Kombination mit der neuen Rosemount IO-Link-Assistant-Software, mit deren Hilfe die Parameter über IO-Link eingestellt werden, wird die Erfahrung beim Einsatz von Rosemount IO-Link-Geräten noch weiter verbessert.

?Der Rosemount 1408H ist der Neuzugang zum Emerson-Portfolio von Messgeräten, die zur Erfüllung der Anforderungen von hygienischen Anwendungen entwickelt wurden? sagte Melissa Stiegler, Direktorin für hygienische Produkte des Geschäftsbereichs Measurement Solutions von Emerson. ?Durch Einhaltung der strengen Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie minimiert dieser Füllstandsmessumformer das Kontaminationsrisiko. Gleichzeitig ermöglichen die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieses Messgeräts die Herstellung einheitlicher, qualitativ hochwertiger Produkte, die Verbraucher erwarten. Somit stellt der Messumformer eine kompakte und kosteneffektive Alternative zu herkömmlichen Technologien dar.?

Für sein innovatives Design erhielt der Rosemount 1408H den Red Dot Award 2021 für Produktdesign. Dieser jährliche internationale Wettbewerb wird von einem Gremium erfahrener Engineering- und Designspezialisten bewertet. Die Jury prüft jährlich mehrere Tausend Produkte, um diejenigen mit überragenden Design- und Innovationsmerkmalen zu würdigen.

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/Rosemount1408H.

