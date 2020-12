Einladung zur Pressekonferenz: Verfehlte Umwelt- und Klimapolitik muss korrigiert werden: Deutsche Umwelthilfe zieht Jahresbilanz und kündigt neue Aktivitäten für 2021 an

Die Klimakrise bleibt die zentrale Menschheitsaufgabe. Welche Rolle Deutschland bei Umwelt- und Klimaschutz spielt, wird eine der entscheidenden Fragen der kommenden Bundestagswahl sein. Die aktuelle Regierung bleibt weit hinter dem Notwendigen und sogar hinter ihren eigenen Zielen und Gesetzen zurück. Wie verfehlt diese Politik ist, hat sich in diesem Jahr besonders gezeigt. Deshalb hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bereits mehrere Klagen gegen die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Und deshalb wird die DUH-Bundesgeschäftsführung auf ihrer traditionellen Jahrespressekonferenz nicht nur eine Bilanz ziehen, sondern auch ankündigen, was sie im kommenden Bundestagswahljahr neu unternehmen wird, um die Verantwortlichen zum Handeln zu bringen.

Wie radikal muss die Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutzpolitik verändert werden, wie erfolgreich war die eigene Arbeit, welche politischen und rechtlichen Möglichkeiten wird die DUH nutzen und welche Politikfelder 2021 ins Visier nehmen – das und mehr werden Ihnen die DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner und Jürgen Resch sowie die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz erläutern.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird die Pressekonferenz digital über Zoom durchgeführt.

– Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer – Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer – Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin

