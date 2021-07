Ein echter Teamplayer für die smarte Vielfalt in der Gebäudeautomation!

Der neue wartungsfreie, batterielose Temperatur- und Feuchtesensor FTM 20 TF von AFRISO misst in regelmäßigen Abständen die Umgebungstemperatur sowie den Wert der Luftfeuchtigkeit in Räumen. Sollten sich Sensordaten signifikant ändern, werden diese sofort an die optional erhältliche Schaltzentrale AFRISOhome Gateway (Grundbaustein eines hochmodernen Gebäudemanagementsystems, ideal für den Aufbau eines Smart Home Systems in Wohnungen, Mehrfamilienhäusern […]...