Effizient und sauber: Strom aus Abwärme mit dem SOOMIQ PowerQube – Jetzt umweltfreundlich investieren

Erstellt von Presse Allgemein

Der Klimawandel ist nicht mehr wegzudiskutieren. Aber deswegen zu resignieren, ist keine Option. Schließlich ist es immer noch möglich, mit modernen Technologien dagegen zu steuern. Ökologisch sinnvolle, nachhaltige Projekte zu unterstützen, ist deshalb eine gute Sache. Neben Wind- und Sonnenenergie gibt es noch viele kluge Ansätze, um die Energiewende zu fördern. Und das ist auch dringend nötig, denn wir müssen auf Dauer weg von fossilen Brennstoffen, soviel ist klar.

Zum Glück gibt es inzwischen auch saubere Technologien, wie beispielsweise den PowerQube des bayerischen CleanTech-Start-ups SOOMIQ. „Unser PowerQube Energiewürfel wandelt nicht genutzte Abwärme im Produktionsprozess effizient in Strom um“, so Geschäftsführer Stefan Graber. Die kleinen 20 kWel PowerQube Mikro-Energiekraftwerke sind sowohl in der Industrie als auch bei KMU einsetzbar. Die so gewonnene Energie senkt die Stromrechnung spürbar und reduziert gleichzeitig klimaschädliches CO2.

https://www.soomiq.de

Eine geniale Idee: das PowerQube ORC-System

Aber ist diese Technologie nicht sehr aufwändig? „Nein, überhaupt nicht, sie ist gerade auch für KMU sinnvoll“, so Stefan Graber. Der praktische Energiewürfel ist nämlich ein Multitalent: Er lässt sich überall dort ganz leicht integrieren, wo er gebraucht wird. „Gerade bei niedrigeren Abwärme-Temperaturen arbeiten unsere PowerQubes übrigens äußerst wirtschaftlich“, berichtet Stefan Graber. Statt die Abwärme aus den verschiedensten Unternehmensprozessen ungenutzt in die Luft zu pusten, kann man sie mit dem PowerQube in sauberen Strom umwandeln, der sofort innerhalb der eigenen Firma für andere Anwendungen genutzt werden kann. Das PowerQube ORC-System ist nach Bedarf skalierbar, d.h. mehrere PowerQubes können ihre Arbeitskraft kombinieren – je nach Abwärmemenge.

PowerQube ist für Abwärme und Abgase im Temperaturbereich von 80 bis 140 °C am effektivsten. Und weil fast 70 Prozent der gasförmigen Abwärme in Deutschland Temperaturen von unter 200 °C aufweisen, sind die Einsatzmöglichkeiten enorm: Von Molkereien und Brauereien über Zucker- und Papierfabriken, Holzverarbeitung und Druckereien bis zur Chemie- und Pharma-Industrie ist alles möglich. Auch Biogasanlagen oder Biomasseheizkraftwerke und sogar große Wellness-Thermen profitieren vom Einsatz des PowerQube-Systems. Sie alle können ihren eigenen CO2-freien Strom aus der sowieso anfallenden Abwärme erzeugen und kräftig Energiekosten einsparen.

https://www.powerqube.net

Klein, wirkungsvoll, einzigartig: der PowerQube

Mit seinem hohen Wirkungsgrad von bis zu 20 % schlägt der kompakte Energiewürfel vergleichbare ORC-Anlagen um Längen. Dank Innovationen wie getriebeloser Mikro-Gasturbine, neuartigem Kühlkonzept mit geringer Wärmeabgabe und dem patentierten Turbinen- und Generatorgehäuse hat der PowerQube-Prototyp seine Effizienz in Praxistests bereits erfolgreich bewiesen.

Das große Kundeninteresse für diese Lösung – vergleichbare kleine ORC-Systeme werden am Markt nicht angeboten und sind teuer und wenig effizient -, ungenutzte Abwärme in Strom zu recyceln, gleichzeitig CO2 zu reduzieren und als Unternehmen nachhaltig zu handeln, haben die SOOMIQ GmbH dazu bewogen, das PowerQube Mikro-Energiekraftwerk nun zur Serienreife zu bringen. Das soll innerhalb der nächsten 18 Monate geschehen. „Sobald die Finanzierung steht, erweitern wir das SOOMIQ-Team mit Spezialisten aus den Bereichen Kälte- und Strömungstechnik, Steuerungs- und Energietechnik“, so Stefan Graber, dem die Weiterentwicklung des PowerQubes sehr am Herzen liegt. Der erfahrene Unternehmer und Venture Capital Manager hat langjährige Erfahrung im Aufbau und der Führung von Technologieunternehmen. Er weiß genau, was es jetzt braucht, um das Projekt voranzutreiben. Zusammen mit dem vergrößerten Team wird er Investoren, Kooperationspartner und Pilotkunden für die Weiterentwicklung des PowerQubes begeistern, bis die Serienproduktion steht.

Wer sich ebenfalls für diese weltweit patentierte, nachhaltige Umwelttechnologie interessiert, kann schon mit einem Investment ab 100 Euro dabei sein. Und wenn SOOMIQ erfolgreich ist, profitieren die Investoren selbstverständlich auch von den Erlösen. Nähere Informationen gibt es bei:

https://www.fundernation.eu/investments/soomiq-gmbh#beschreibung

Weitere Artikel zum Thema:: Das Heizen mit Gas hat Zukunft – nachhaltig – innovativ – effizient – umweltfreundlich Moderne Gasheizung von Viessmann gesucht? – Moderne Gasheizungen (https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/gas-brennwertkessel.html (https://www.viessmann.at/de/wohngebaeude/gas-brennwertkessel.html)) von Viessmann Österreich verbinden innovative Technik, Umweltfreundlichkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit perfekt miteinander. Mit einer innovativen Gasheizung von Viessmann setzen Sie auf ein sicheres, umweltfreundliches und nachhaltiges Gas-Heizsystem. Ein Gasheizkessel bzw. Gasbrennwertkessel von Viessmann Österreich verbrennt nämlich so sauber und effizient, dass gleichzeitg die Umwelt und […]... ENVA Systems: ORC-Anlage erzeugt Strom aus Abwärme von unter 100 Grad Celsius – Abwärme wirtschaftlich nutzen Marl. - Energieeinsparung und Effizienz sind die Herausforderungen denen sich Industriebetriebe und Betreiber von Blockheizkraftwerken vor dem Hintergrund der hohen Energiekosten und des Umweltschutzes stellen müssen. Doch während das Gros der Maßnahmen bisher im Wesentlichen auf die Energieeinsparung ausgerichtet ist, birgt die wirtschaftliche Nutzung von Abfallwärme zur Stromerzeugung noch ein großes Potenzial. In den meisten Fällen wird Wärme auf einem Te... Wärmepumpe – umweltfreundlich und effizient Heizen Wärmepumpen sind umweltfreundliche und effiziente Heizungen. Diese erzielen den höchsten Grad an Umweltfreundlichenkeit, wenn sie mit Ökostrom oder mit Strom reiner eigenen Solaranlage betrieben wird. Photovoltaikstrom eignet sich dabei hervorragend für die Wärmepumpe. Dabei gibt es neben der gängigen Luftwärmepumpen auch die Erdwärmepumpen. Die Funktionsweise ist dabei sehr änhlich. Während die Luftwärmepumpe die in Luft […]... Bio Ethanolkamin – umweltfreundlich und sauber Ethanolkamine für umweltfreundliches sicheres Heizen... Abwärme als ergiebiges Energie-Reservoir sup.- Vor allem im industriellen und gewerblichen Bereich gibt es zahlreiche Prozesse, bei denen unvermeidlich Abwärme anfällt. Als potenzielle Quellen nennt eine Studie des Wuppertal Instituts „Öfen, Wärmeabstrahlung aus Produktionsmaschinen oder -anlagen, Abwässer aus Wasch-, Färbe- oder Kühlungsprozessen, Kühlanlagen, Kühlung von Serverräumen, Motoren oder die in Produktionshallen anfallende Abluft“. Eine Vielzahl möglicher Wärmereserven also, die […]...