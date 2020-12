EEG 2021 enthält positive Änderungen, lässt aber noch wichtige Punkte vermissen

– dena-Stellungnahme zur EEG-Novelle (https://www.dena.de/newsroom/publikationsd etailansicht/pub/dena-stellungnahme-eeg-novelle-2021-innovationsfoerdernd-mark tnah-europaeisch-entbuerokratisierend/) – mehr Marktnähe und engere Anbindung an europäische Beschlüsse – besonders positiv: Ausrichtung des Stromsektors auf Klimaneutralität Die Deutsche Energie-Agentur (dena) begrüßt viele Punkte im derzeit vorliegenden Gesetzesentwurf zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Er nimmt ein deutlich ambitionierteres Niveau in den Blick als die bestehenden Regelungen. Aus Sicht […]...

– Energiewende hat an Struktur gewonnen – Fokus auf Energieeffizienz war dringend notwendig – Innovationen sind Schlüssel für nächste Phase Anlässlich des bevorstehenden Wechsels an der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums betont Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena): „Dem Ministerium für Wirtschaft und Energie ist es in den vergangenen drei Jahren gelungen, wieder Ordnung […]...