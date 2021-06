EcofinConcept realisiert Vermarktung von 6,9 MWp grossen Solarparks

Hückelhoven, 03.02.2020 Die EcofinConcept GmbH – spezialisiert auf Erneuerbare Energien Projekte – hat zwei weitere Solarparks mit Erfolg an Privatinvestoren aus Deutschland vermarktet. Errichtet und in Betrieb genommen wurden die beiden rund 1,5 MWp und 1 MWp großen Solarkraftwerke bis Ende 2019 auf Eigentumsgrundstücken und gepachteten Flächen in Industriegebieten im Bundesland Thüringen. Die aufgeständerten Freilandanlagen […]...

Hückelhoven, 05. August 2019 – EcofinConcept GmbH, der Spezialist für Erneuerbare Energien Projekte, hat einen weiteren Solarpark an einen Investor aus Norddeutschland vermarktet. Innerhalb kürzester Zeit wurde die 749 kWp Solaranlage schlüsselfertig errichtet und noch im Juni erfolgreich in Betrieb genommen. Die Anlage wurde in einem Gewerbegebiet mit rechtsgültigem Bebauungsplan Solar in Sachsen-Anhalt gebaut. Die […]...