Stadtwerke Cottbus entscheiden sich für Kraftwerksoptimierung von KISTERS

Erstellt von Presse Allgemein

Der optimale Einsatz von Kraftwerken erzielt ökonomische und ökologische Vorteile wie z.B. geringerer Schadstoffausstoß, geringerer Bedarf an konventionellen Primärenergien, niedrigere Betriebskosten, höhere Erlöse z.B. an den Strombörsen und am Regelleistungsmarkt und unterstützt insgesamt dabei, die Versorgungssicherheit der Verbraucher zu möglichst geringen Gesamtkosten zu leisten. Bei der Optimierung des Kraftwerkseinsatzes dient Software-Unterstützung dazu, aus der Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten für einen Erzeugungspark die beste Lösung unter Einhaltung aller wirtschaftlicher, technischer und vertraglicher Randbedingungen zu finden.

Deshalb hat sich die Stadtwerke Cottbus GmbH (SWC) für die Optimierungssoftware BelVis ResOpt des Aachener IT-Anbieters KISTERS AG entschieden. Die Lösung wird bei der HKW Heizkraftwerksgesellschaft Cottbus mbH (HKWG), eine 100%-Tochter der SWC, für die kurz- und langfristige Kraftwerkseinsatzoptimierung sowie die Produktionsplanung zum Einsatz kommen. ?Insbesondere die detaillierten Modellierungsmöglichkeiten für unser Erzeugungssystem sowie die präzisen KI-basierten Prognosen haben uns an der KISTERS-Lösung überzeugt?, so Patrick Hillwig, Leiter Prozessmanagement bei der HKWG.

Die Komplettlösung umfasst den Prozess von der Modellierung des Erzeugungsparks über die benötigten Prognosen, die Einsatzplanung der Anlagen bis hin zu Reporting und Visualisierung im Web-Browser. Dazu erhält die SWC neben der Kernkomponente ResOpt mit dem mathematisch fundierten Rechenkern auch ein hochperformantes Zeitreihenmanagement, eine Workflow-Steuerung zur Automatisierung der Prozesse und eine Web-Portallösung vom Aachener Anbieter für Energielösungen. Die neuen Komponenten ergänzen die existierende KISTERS-Lösung für Energiedatenmanagement (BelVis EDM) und Prognosen (BelVis PRO) der SWC.

Kurz- und Langfristeinsatzoptimierung

Als Grundlage der Optimierung wird in BelVis ResOpt der gesamte Erzeugungspark der SWC modelliert, inklusive aller Assets, Speicher, Verträge, Märkte und Abhängigkeiten bzw. Randbedingungen. Damit berechnet die Software sowohl die Langfrist-Mehrjahresplanung als auch die Kurzfrist-/Einsatzplanung in Form von Fahrplänen und Schalthinweisen für jede einzelne Anlage. Über eine Szenarienrechnung lassen sich unterschiedliche langfristige Planungen und Geschäftsmodelle vergleichen und bewerten. Ergebnisse der Langfristplanung fließen in die Kurzfristplanung ein.

Die KISTERS AG ist ein weltweit tätiges IT-Unternehmen, das mit über 600 Mitarbeitern u.a. Ressourcen-Management-Systeme für Energie, Wasser und Luft entwickelt. Aufgrund der fachlichen Kompetenz und der Branchen- und Einsatzerfahrung in zahlreichen Ländern ist KISTERS ein international erfolgreicher Lösungspartner. Für die Energiewirtschaft mit ihren Geschäftsfeldern Energiegewinnung, -verteilung, -vermarktung/-handel sowie -nutzung entwickelt KISTERS marktkonforme und zukunftsweisende Lösungen. Das Portfolio enthält Software für u.a. Energiedaten- und Portfoliomanagement, ETRM, Prognose, Virtuelle Kraftwerke, Metering und Smart Grids/Leittechnik. Mehr als 750 Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrie setzen auf KISTERS Software.

https://energie.kisters.de